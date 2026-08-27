¿Se va Coudet de River?: Qué se sabe de la continuidad del DT tras la eliminación en la Copa Sudamericana

La eliminación de River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe dejó a Eduardo Coudet en una situación límite. Con la caída en el Estadio Monumental, el equipo consumó el final de su principal objetivo de la temporada. Esta situación precipitó nuevamente los pedidos de todo el Monumental por un cambio de DT y por otro lado se llevó puesto a varios jugadores que se fueron insultados de la cancha tras la caída.

El margen de error para el entrenador se había reducido al mínimo en las semanas previas. Tras un inicio de semestre con cinco derrotas consecutivas, el empate en Bogotá y la posterior igualdad ante Vélez en el torneo local ya habían encendido las alarmas en Núñez. Luego de la eliminación por penales ante un conjunto netamente inferior y que, además, no contaba con las individualidades que tiene River sumado a que el equipo iba ganando el encuentro generó una situación límite en el estadio y en los socios.







Lo que se conoció ayer es que al término del partido, Eduardo Coudet tomó dos decisiones: la primera fue salir rápido del campo de juego y la segunda fue suspender la conferencia de prensa luego de la derrota y eliminación. Dentro de la cancha, al ser consultado por la prensa, Santiago Beltrán aseguró: "De esto se sale con Coudet, el te acompaña hasta el cementerio y entra. Nosotros vamos a entrar con él". De esta forma es la primera banca de un jugador tras la situación.

El flojo andar de Coudet este semestre

Por otro lado la salida del certamen continental se suma a la previa eliminación en la Copa Argentina y al flojo presente en el Torneo Clausura, factores que complicaron además las aspiraciones en la tabla anual. Si bien antes del encuentro la directiva sostenía la postura de mantener al DT mientras este manifestara fuerzas para continuar, la pérdida de la última meta del semestre alteró el panorama institucional. De hecho los periodistas deportivos más cercanos a la dirigencia y que, mayormente, ofician de voceros ya sostenían que era la primera gran prueba sobre el futuro del Chacho.

Consumado el resultado negativo, la continuidad del ciclo ingresó en horas decisivas: Coudet y los dirigentes mantendrán un encuentro para evaluar el desgaste del proyecto y analizar si existe margen para intentar una recuperación en el torneo local. Sin competencias internacionales en agenda y con el calendario comprimido, el cuerpo técnico y la comisión directiva deberán definir si sostienen la conducción hasta el final del torneo o si se resuelve una salida anticipada.