Uno por uno: los puntajes de River Plate en la derrota ante Boca en el Superclásico

Uno por uno: los puntajes de River en la derrota ante Boca en el Superclásico.

River Plate perdió por 1 a 0 ante Boca en el Superclásico disputado en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Condicionado por la infantil y temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta a los siete minutos del primer tiempo y con un pésimo rendimiento general, el 'Millonario' sufrió una derrota que lo deja sin chances de jugar la Copa Libertadores el próximo año.

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Uno por uno: los puntajes de River en la derrota ante Boca en La Bombonera

Santiago Beltrán (5): sin mayor responsabilidad en el gol de Di Lollo, respondió de forma correcta en las pocas aproximaciones claras que tuvo Boca.

Gonzalo Montiel (5): no pesó en ataque pero no sufrió en defensa y logró retroceder bien para contener a Villa. Sobre el final, una fuerte falta sobre Blanco le hizo ganarse la tarjeta roja.

Lucas Martínez Quarta (1): se hizo expulsar a los siete minutos del primer tiempo por sujetar a un rival que se iba mano a mano tras un error suyo. Desacomodó al equipo con otra equivocación en un partido clave y condicionó a sus compañeros.

Nicolás Otamendi (5): correcta presentación en líneas generales, intentó sobre el final luchar en el área rival para conseguir un empate de forma heroica.

Marcos Acuña (6): firme en la marca contra Flores y guapo para pelear y discutir en un partido que requería actitud por el hombre de menos. También pudo lastimar desde la pelota parada. Uno de los mejores jugadores del cuadro de Núñez en un partido pobrísimo en líneas generales.

Lucas Silva (4): buenos primeros minutos del joven volante, que después de la roja a Martínez Quarta se desdibujó y empezó a tener muchas imprecisiones y pérdidas de pelota. Se fue reemplazado en el entretiempo por Pereyra.

Tobías Andrada (3): más impreciso que en otras ocasiones, logró resolver en algunas salidas pero parecía desconcentrado. No dio seguridad en ningún momento a un mediocampo que no logró conectar con sus delanteros y estuvo flojo en la faceta defensiva. Juan Cruz Meza entró en su lugar a falta de veinte minutos para el final.

Tomás Galván (3): imperceptible tarde del mediocampista. No pudo meterse en el pobre circuito de juego de River, que apostó a la pelota larga durante todo el complemento, y tampoco logró ganar en la segunda pelota.

Thiago Almada (4): flojo partido del 'Guayo', prácticamente sin intervenciones claras al estar tan lejos del área rival y muy impreciso desde la pelota parada. Ponzio decidió cambiarlo por Sebastián Driussi cuando quedaban veinte minutos para que termine el partido.

Ángel Correa (6): de los más verticales del 'Millonario' aunque sin tanta precisión en la gambeta o el pase final. Voluntarioso para presionar y retroceder en un equipo que quedó partido durante gran parte del desarrollo del encuentro por el hombre de menos.

Lucas Beltrán (-): se fue reemplazado en lugar de Lautaro Rivero por la expulsión de Martínez Quarta.

Lautaro Rivero (4): perdió la marca en el gol de Di Lollo y se mostró inseguro para salir al corte con la pelota.

Lautaro Pereyra (5): a pesar de no tener mucho contacto con la pelota, buen ingreso del juvenil que intentó encarar y ser diferencial en una presentación apática de River.

Juan Cruz Meza (5): enérgico desde su entrada, tampoco pudo encontrarse con la pelota aunque la buscó incluso en los momentos más picantes.

Sebastián Driussi (4): nunca logró entrar en contacto con la pelota, con un equipo totalmente partido y sin energía sobre la recta final del partido.

Giovanni González (-): ingresó en los minutos finales del partido.