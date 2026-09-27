Uno por uno: los puntajes de Boca en el agónico triunfo ante Racing por Copa Argentina

Los puntajes de Boca en el agónico triunfo ante Racing por Copa Argentina.

Boca Juniors obtuvo un agónico triunfo ante Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina: el 'Xeneize', que iba 2 a 0 abajo en el marcador, logró imponerse por 3 a 2 y se metió entre los mejores cuatro equipos del certamen. El ecuatoriano Enner Valencia, que ingresó desde el banco de suplentes en los primeros minutos del complemento, fue la figura absoluta del partido con los tres goles que le dieron la clasificación al conjunto que dirige Rodolfo Arruabarrena.

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Los puntajes de Boca en la agónica clasificación ante Racing por Copa Argentina

Leandro Brey (3): responsabilidad en el primer gol de Lodico (el segundo olímpico que recibe en ese arco en poco más de un año) y muy inseguro en general para cortar las pelotas aéreas. No tuvo mayores intervenciones, salvo una buena tapada en el comienzo del complemento.

Leandro Lozano (5): no tuvo tanta injerencia en ataque como en otras presentaciones.

Facundo Herrera (6): batalló contra 'Maravilla' Martínez y fue uno de los mejores en el segundo tiempo para

Lautaro Di Lollo (5): actuación regular del defensor central, que alternó buenas intervenciones con algunas desinteligencias que derivaron en chances a favor de Racing.

Lautaro Blanco (6): sufrió a sus espaldas durante la primera mitad pero logró mostrar su m

Milton Delgado (5): otro que fue de menor a mayor, comenzó a aparecer más en el segundo tiempo con asociaciones en el mediocampo cuando el rival había cedido la iniciativa.

Leandro Paredes (7): a pesar del error en el segundo gol de Racing, una vez más fue una de las principales figuras del equipo. Se hizo cargo de la pelota y hasta se animó a pisar el área en el complemento cuando los dirigidos por Arruabarrena se lanzaron en búsqueda de la igualdad.

Santiago Ascacibar (5): no logró pesar con sus habituales llegadas al área rival. Se fue reemplazado en el arranque del segundo tiempo para darle mayor volumen al ataque xeneize.

Alan Velasco (3): errático partido del ex Independiente, que no pudo resolver con claridad casi ninguna de las pelotas que recibió de tres cuatros de cancha para adelante. Salió en los primeros minutos del complemento.

Leonel Flores (6): el joven atacante del 'Xeneize' mostró destellos interesantes con su gambeta y su velocidad en el arranque, pero se fue desdibujando con el correr de los minutos.

Miguel Merentiel (5): partido discreto del uruguayo, que pudo encontrar más espacios con la entrada de Valencia.

Enner Valencia (10): presencia y olfato de goleador para descontar primero a la salida de un córner, para igualar el partido después tras un gran centro de Villa y para desatar la locura con el 3 a 2 en la última jugada. Estrella absoluta en la tarde en Arroyito.

Sebastián Villa (7): el extremo colombiano fue el cambio desde el banco de suplentes que Boca necesitó para romper con la monotonía del ataque. Complicó a Cannavo por el sector izquierdo y fue autor de la asistencia que derivó en el empate.

Carlos Palacios (5): entró a falta de 20 minutos y asistió a Valencia en el agónico gol del triunfo.

Marco Pellegrino (-): ingresó en los minutos finales por Herrera y no tuvo mayores intervenciones.