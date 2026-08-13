Un periodista deportivo destacó la inteligencia de Ascacibar y lo definió como el más inteligente del fútbol argentino

En el programa "Azzaro Reacción", Flavio Azzaro analizó el perfil futbolístico de Santiago Ascacibar, volante central de Boca Juniors, y lo calificó como el jugador más inteligente del fútbol argentino. El conductor sostuvo que el futbolista compensa su falta de técnica depurada con una lectura de juego excepcional y una evolución táctica notable.

"Ascacibar es uno de los jugadores, si no el jugador más inteligente del fútbol argentino", afirmó Azzaro, quien detalló que el volante pasó de ser un "cinco" netamente defensivo a un futbolista que entiende cómo pisar el área con convicción.

El conductor explicó que Ascacibar "hoy se convirtió en un futbolista muy inteligente que pisa el área, que entiende cómo se pisa el área y que entra a la cancha sintiendo que va a hacer un gol". Según su análisis, esa capacidad le da "muchos puntos triunfos a Boca" y lo convierte en un jugador clave para el equipo.

La mirada de Azzaro pone el foco en un aspecto que, muchas veces, queda relegado en el análisis futbolístico tradicional: la inteligencia táctica por encima del despliegue técnico. En un mediocampo donde suele valorarse el manejo de pelota, el pase filtrado o la pegada desde afuera del área, el conductor eligió destacar otra dimensión: la capacidad de leer el juego, anticipar situaciones y tomar decisiones correctas en el momento justo.

Esa mirada no es menor para un equipo como Boca, que históricamente exige a sus volantes centrales un doble compromiso: solidez defensiva y aporte ofensivo. Según el análisis de Azzaro, Ascacibar logró equilibrar ambas exigencias a partir de una evolución en su forma de entender el rol, dejando atrás la imagen de un "cinco" exclusivamente de contención para sumar llegada al área rival.

Las limitaciones técnicas que reconoce Azzaro

Sin embargo, el conductor fue preciso al describir sus limitaciones técnicas: "Ascacibar no tiene un gran remate afuera del área, no tiene un gran pase, no tiene buen pase en cortada". Pero rápidamente destacó su fortaleza: "entiende el juego, entiende cómo se juega este deporte".

Esta distinción resulta clave para comprender el análisis completo de Azzaro. Lejos de presentar a Ascacibar como un jugador de recursos técnicos sobresalientes, el conductor construyó su argumento alrededor de una idea distinta: la inteligencia futbolística como una habilidad en sí misma, tan valiosa como el buen pie o el buen remate.

Además, valoró su perfil bajo, su experiencia y que "no le pesa la camiseta de Boca con lo que eso significa", una frase que remite directamente al peso institucional y mediático que implica vestir la camiseta xeneize, especialmente para los volantes centrales, posición históricamente sometida a un escrutinio exigente por parte de la hinchada.

Azzaro cerró su intervención resaltando que la inteligencia táctica de Ascacibar es un factor diferencial para Boca. "Le da muchos puntos triunfos a Boca", reiteró, subrayando que el volante se ha convertido en un futbolista que aporta desde la comprensión del juego más que desde el brillo técnico.