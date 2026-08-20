Tragedia en el turf: un jinete de 27 años murió después de sufrir un accidente en una carrera

El turf brasileño atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Leandro Henrique, uno de sus jockeys más destacados, quien con apenas 27 años falleció durante la madrugada de este miércoles después de haber sufrido una gravísima caída mientras competía en el Hipódromo de la Gávea, en Río de Janeiro. El accidente se produjo el domingo en la segunda prueba de la jornada organizada por el Jockey Club Brasileiro (JCB): Henrique montaba al caballo Native Coffee, que se desvió de la pista y terminó saltando las vallas que delimitan el trazado. El movimiento provocó que el jockey fuera despedido y cayera violentamente sobre uno de los laterales del hipódromo.

La noticia de su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente hípico. El Jockey Club Brasileiro expresó su pesar y destacó la trayectoria que el jinete construyó desde muy joven. "Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte", señaló la institución.

Las graves lesiones que sufrió el jinete brasileño Leandro Henrique

Como consecuencia del impacto, Henrique sufrió un traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en la región de la pelvis. Luego de recibir atención médica en el lugar, fue trasladado de urgencia al hospital Miguel Couto y allí fue sometido a una intervención quirúrgica de aproximadamente tres horas y media. Tras la cirugía su estado presentó una leve mejoría y Henrique incluso llegó a reconocer a su pareja y a su representante, pero la gravedad de las lesiones mantuvo su cuadro bajo extrema preocupación.

El martes fue trasladado a la Casa de Saúde São José, en Humaitá, y fue ingresado a terapia intensiva; poco después, su organismo no pudo sobreponerse a las consecuencias del accidente y murió el miércoles por la madrugada. Al momento de su fallecimiento, Henrique marchaba segundo en el campeonato de jockeys del JCB, con 15 triunfos. Fuera de las pistas, el año pasado había sido padre de Manoela, fruto de su relación con la ex jockey y entrenadora Victoria Mota.

El mensaje del Jockey Club Brasilero tras la muerte de Leandro Henrique: "Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte".

Quién era Leandro Henrique, el jinete que murió este miércoles en Brasil tras un accidente durante una carrera

Nacido en Recife el 21 de diciembre de 1998, Henrique comenzó a vincularse con la actividad hípica cuando tenía nueve años, en la Escuela de Ponis de su ciudad. Su ascenso fue rápido: a los 14 años ya participaba de competencias en el Hipódromo da Madalena y posteriormente se mudó a Río de Janeiro para continuar su formación.

Con apenas 16 años consiguió un logro histórico al quedarse con la estadística de jockeys correspondiente a la temporada 2016/2017 en Gávea. Fue el primer alumno de la Escuela de Profesionales de la Hípica del JCB en alcanzar ese reconocimiento.

A lo largo de su trayectoria, Henrique superó las 1.000 victorias y construyó un palmarés de enorme relevancia, con numerosos triunfos de Grupo 1. Uno de sus principales socios deportivos fue London Moon, con quien ganó la Copa Precocidade e Velocidade de la ABCPCC y los grandes premios Jockey Club Brasileiro, Estado do Río de Janeiro y Presidente da República.

En 2021 alcanzó las mil victorias de su carrera al imponerse con Casa Blanca en el Gran Premio Henrique de Toledo Lara (G2). También inscribió su nombre entre los ganadores del Gran Premio Cruzeiro do Sul - Derby Brasileiro (G1), una de las competencias más tradicionales del turf de Brasil.

Su consagración definitiva llegó en 2025, cuando se quedó con el Gran Premio Brasil (G1), considerado el máximo acontecimiento del calendario hípico brasileño. Lo hizo con Sinsel, representante del Stud Red Rafa, en una definición que necesitó del photochart para determinar al ganador.

En los últimos meses, además, Henrique había sido elegido como jockey oficial del haras Santa María de Araras, una reconocida caballeriza con actividad tanto en Brasil como en la Argentina. Con sus colores consiguió una de sus últimas grandes conquistas: el Gran Premio Margarida Polak Lara - Taça de Prata, junto a Passion Of Details.