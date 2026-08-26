Top Race: un histórico equipo confirmó su regreso a la competencia para la cita en Junín

Después de la victoria de Nereo Queijeiro en la segunda visita a Toay a inicios del mes, el Top Race se prepara para la séptima fecha, que se disputará a inicios de septiembre en el Autódromo Eusebio Mansilla. La cita en Junín será la primera de las dos carreras que se disputarán el próximo mes, en el que también se realizará otra visita a El Zonda de San Juan, además de que incluirá un inesperado regreso.

Este lunes, la competencia dio a conocer a través de sus canales oficiales el retorno de Lincoln Motorsport, que dirá presente en el circuito juninense para lo que será el debut de Juan Pablo Alé. Después de su última participación en 2024, cuando fue protagonista con la dupla de Matías Rossi y Marcelo Ciarrocchi, el equipo regresará el Top Race para darle un espacio al joven salteño, que competirá con el Ford Mondeo #73.

De hecho, el piloto tuvo su primer contacto con el coche el viernes pasado en el trazado de Junín, donde completó un total de 50 vueltas con neumáticos usados y mostró un buen rendimiento que fue clave para dar el paso a su debut. “Me sorprendió la velocidad que tiene el auto de Top Race, como dobla, tracciona y frena. Se siente el potencial cuando acelera. Es un vehículo muy lindo para manejar. Este será un gran desafío para mí estoy esperando con ansías la fecha”, afirmó Alé en declaraciones al sitio oficial.

Por otra parte, la escudería con base en Lincoln seguirá al mando de Andrés Ramuzzi, quien mostró su alegría por volver a formar parte del certamen nacional. “Es muy lindo volver al automovilismo en el plano nacional, con nuestro nombre y dentro del Top Race. Es la categoría que nos vio crecer como equipo, nos dio muchas alegrías y amistades dentro del automovilismo y que cada vez que participamos siempre mantuvo la misma esencia”, comenzó el responsable del equipo.

Con respecto a la prueba del fin de semana pasado, Ramuzzi manifestó su asombro por la fluidez que mostraron tanto los integrantes del equipo como su nuevo piloto: “En la semana volvimos a poner en pista uno de nuestros autos que teníamos guardados con Juan Pablo Ale en Junín, y por suerte todo transcurrió como si hubiéramos dejado de correr el fin de semana anterior. No solo el auto y equipo funcionó bien, también nos sorprendió Juan Pablo con su prolijidad conductiva y su rápida adaptación. Creemos que va a tener muy buen desempeño el fin de semana en Junín”.

La próxima fecha será del 5 al 6 de septiembre.

Posiciones del Top Race