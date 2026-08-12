Reyes del automovilismo: los pilotos que fueron campeones en TC, TC2000 y Top Race

El automovilismo argentino tuvo pilotos que construyeron su carrera alrededor de una categoría y otros capaces de adaptarse a autos, reglamentos y épocas completamente diferentes. Dentro de ese segundo grupo aparecen nombres que consiguieron una combinación especialmente difícil: ser campeones del Turismo Carretera, TC2000 y Top Race, tres divisionales que durante décadas reunieron a buena parte de los mejores corredores del país.

El máximo referente es Juan María Traverso. El “Flaco” acumuló 16 campeonatos solamente entre esas tres categorías: seis en Turismo Carretera, siete en TC2000 y tres en Top Race. En TC festejó en 1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999; mientras que en TC2000 construyó una hegemonía todavía más impresionante, principalmente junto a Renault y la recordada Fuego. Sus siete coronas continúan siendo el récord de la categoría.

Incluso protagonizó una hazaña que todavía ocupa un lugar especial: en 1995 fue campeón de TC y TC2000 durante la misma temporada, con Chevrolet y Peugeot respectivamente. Cuatro años después volvió a conseguir dos campeonatos en un mismo año al coronarse en TC y Top Race.

Entre los pilotos de generaciones posteriores sobresale Agustín Canapino. El arrecifeño conquistó su quinto campeonato de Turismo Carretera en 2025, después de los obtenidos en 2010, 2017, 2018 y 2019. Además, fue campeón del Súper TC2000 en 2016 y 2021 y construyó una de las mayores hegemonías del Top Race V6, con seis campeonatos completos entre 2011 y 2017, a los que se suma el Torneo Clausura de 2010.

Matías Rossi también aparece entre los grandes especialistas multidisciplinarios. El “Misil” fue campeón del TC en 2014 y del Top Race en 2019 y 2020. Pero su territorio más exitoso fue el TC2000: con el campeonato conseguido en 2025 llegó a seis coronas, apenas una menos que el récord histórico de Traverso.

Otro símbolo es Omar “Gurí” Martínez. El entrerriano fue campeón del Top Race en 1997, 2000 y 2006, consiguió el TC2000 en 1998 con Honda y alcanzó dos títulos de Turismo Carretera, en 2004 y 2015, ambos representando a Ford. Su segunda corona en el TC llegó cuando estaba cerca de cumplir 50 años, una muestra de una vigencia extraordinaria.

Finalmente aparece Ernesto “Tito” Bessone, otro piloto fundamental para entender aquella época. Fue campeón del TC2000 en 1996 con Ford Escort, obtuvo el Turismo Carretera en 2003 con Dodge y apenas un año después agregó el Top Race a su colección.

Distintas generaciones y estilos, pero una característica compartida: Traverso, Canapino, Rossi, Martínez y Bessone demostraron que podían ganar con prácticamente cualquier tipo de auto. Y entre todos, Traverso continúa siendo la gran referencia histórica por la magnitud de sus 16 coronas obtenidas justamente en TC, TC2000 y Top Race.