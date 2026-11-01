Una por una: todas las polémicas de Nicolás Ramírez en el Superclásico entre Boca y River

La victoria de Boca Juniors por 1 a 0 ante River Plate en el Superclásico disputado en La Bombonera estuvo marcado por las polémicas arbitrales y las constantes protestas de los futbolistas. El referí Nicolás Ramírez quedó en el centro de la escena por una serie de decisiones que incluyeron dos expulsiones para el 'Millonario', un posible penal que no fue sancionado y una infracción de Leandro Paredes que pudo haber terminado en una segunda amarilla. Silvio Trucco, a cargo del VAR, también tuvo una participación clave en varias de las jugadas más discutidas de la tarde.

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El arranque del encuentro ya había dejado al cuadro de Núñez con diez jugadores por la roja a Lucas Martínez Quarta, mientras que en el complemento Gonzalo Montiel también fue expulsado por una dura infracción sobre Lautaro Blanco. Entre ambas acciones hubo reclamos por una infracción del lateral izquierdo del 'Xeneize', similar a la de 'Cachete', que solamente fue castigada con amarilla, una falta de Paredes sobre Tomás Galván que podría haber derivado en su expulsión y una sujeción de Luciano Di Lollo a Nicolás Otamendi dentro del área del conjunto local.

Todas las polémicas arbitrales del Superclásico entre Boca y River

La expulsión de Lucas Martínez Quarta

La primera decisión que desató la controversia se produjo apenas a los seis minutos del primer tiempo: Lucas Martínez Quarta derribó a Miguel Merentiel cuando el delantero se iba mano a mano frente a Santiago Beltrán. En primera instancia, Ramírez dejó continuar el juego, pero poco después recibió el aviso de Trucco desde el VAR para revisar la acción. Después de observar las imágenes, sancionó la infracción y expulsó al defensor central, que dejó a su equipo con diez futbolistas cuando el reloj marcaba apenas diez minutos.

La expulsión de Martínez Quarta obligó a modificar el planteo de River, y Leonardo Ponzio dispuso la salida de Lucas Beltrán para permitir el ingreso de Lautaro Rivero y acomodar la defensa. Más tarde, el zaguero tuvo dificultades para controlar a Luciano Di Lollo en la jugada que terminó con el gol del 1 a 0 a la salida de un córner.

La posible segunda amarilla a Leandro Paredes

Ya en el complemento, el volante de la Selección Argentina protagonizó otra de las acciones que generó el enojo del visitante. El mediocampista cometió una dura falta sobre Tomás Galván que parecía ser tarjeta amarilla, aunque Ramírez solamente marcó la infracción. El capitán del local ya estaba amonestado por un cruce con Marcos Acuña, por lo que una segunda tarjeta habría significado su expulsión.

El reclamo de penal por el 'camiseteo' de Di Lollo a Otamendi

A los 28 minutos del segundo tiempo, apenas momentos después de la polémica con Paredes, el área de Boca fue escenario de otra situación discutida. Durante la ejecución de un tiro de esquina por Ángel Correa, Nicolás Otamendi le ganó la posición a Lautaro Di Lollo y el central xeneize lo tomó por detrás de la camiseta, provocando su caída.

Los futbolistas de River reclamaron penal pero la acción no fue sancionada. Desde el VAR, Trucco respaldó la decisión de Ramírez al considerar que no existían motivos para señalar la falta, a pesar de que la pelota caía en el sector donde llegaba el defensor con pasado en la 'Albiceleste'.

Amarilla a Blanco y roja a Montiel por faltas similares

La última gran polémica llegó cerca del final, cuando Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja por una infracción abajo sobre Lautaro Blanco; Ramírez tomó la decisión y el VAR la ratificó, por lo que River quedó con nueve jugadores para afrontar los minutos finales. Las protestas llegaron porque a los 12 minutos del segundo tiempo Blanco había cometido una infracción similar sobre Tobías Andrada, por la cual solamente fue amonestado.