Los errores de Martínez Quarta en River que condenan al defensor protegido por Ponzio

Lucas Martínez Quarta quedó fuera de combate muy temprano en el Superclásico ante Boca, tras recibir una tarjeta roja a los 9 minutos del primer tiempo en La Bombonera. Esta fue la quinta expulsión que acumula en su etapa como defensor de River Plate, un dato que preocupa a los hinchas y al cuerpo técnico. Además hace estallar a los hinchas que ya no lo soportan.

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El defensor tuvo un primer ciclo con el club en el que prácticamente no vio tarjetas rojas, con una sola expulsión registrada durante un triunfo ante Aldosivi en el Monumental, el 27 de octubre de 2018. Sin embargo, en su segundo paso por el club la situación cambió drásticamente, ya que sumó cuatro expulsiones más, tres de ellas en partidos de enorme trascendencia.

La primera de esta etapa ocurrió en el Mundial de Clubes 2025, cuando River cayó 2-0 frente a Inter en la tercera fecha. Martínez Quarta fue expulsado por una infracción como "último hombre", lo que condenó al Millonario a quedar eliminado de forma anticipada del torneo cuando, además, el conjunto de Núñez estaba en levantada.

Pocos meses después, en el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, volvió a ser expulsado en el estadio UNO durante la victoria 2-1 sobre Estudiantes. En esa ocasión, cometió dos infracciones en apenas dos minutos, lo que llevó a que el árbitro Nicolás Ramírez le mostrara la tarjeta roja por primera vez.

Ya en 2026, Martínez Quarta protagonizó otra expulsión tempranera, esta vez en un partido internacional contra Blooming. Fue a los 4 minutos y 15 segundos del primer tiempo, tras una infracción detectada por el VAR apenas un minuto después del inicio del encuentro. Ese partido terminó 1-1 y quedó registrado como la expulsión más rápida en la historia de River en competencias internacionales.

Pero además de los errores, entre otras cosas, hubo un penal errado ante Independiente Santa Fe y errores tácticos que lo dejaron en el ojo de la tormenta. Entre otros fue el penal al Bragantino de visitante y, además, el penal errado con el que River quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Con esta nueva expulsión en el Superclásico, el defensor suma cinco tarjetas rojas en su carrera con River, un récord que sin dudas genera debate sobre su rendimiento y disciplina en momentos cruciales para el equipo. La expulsión temprana complicó la visita del Millonario a La Bombonera y dejó al equipo con un hombre menos desde muy temprano en un partido clave.