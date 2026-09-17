Tiene 19 años, fue figura ante Argentina en los Juegos Suramericanos y tiene una clásula con River

Quién es Pedro Zarza, el delantero que brilla con Paraguay en los Juegos Suramericanos y que tiene una particular cláusula con River Plate.

Pedro Zarza fue uno de los protagonistas del triunfo de Paraguay sobre la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El delantero convirtió el segundo tanto de la Albirroja en la victoria por 2 a 1 y, con apenas 19 años, volvió a demostrar por qué es considerado una de las jóvenes promesas del fútbol paraguayo. Su actuación, además, tuvo un condimento especial para River Plate, ya que el club cuenta con una prioridad de compra sobre el futbolista que permanece vigente hasta 2029.

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El joven talento de la 'Albirroja' ingresó en el radar del 'Millonario' a partir de la operación que llevó a Franco Alfonso a Olimpia: en enero de este año, el conjunto paraguayo adquirió el 50% del pase del mediocampista, mientras que la institución de Núñez conservó la otra mitad. Dentro de ese acuerdo, las instituciones establecieron una prioridad de compra por dos futbolistas del 'Decano': Pedro Zarza y Alan Ledesma, capitán del combinado Sub-17.

Cómo funciona la cláusula de prioridad de compra que tiene River por Pedro Zarza

Este arreglo le otorga a River una posibilidad concreta en caso de que Olimpia reciba una propuesta por alguno de los dos jugadores. Si el club paraguayo recibe una oferta, tiene la obligación de comunicarle las condiciones al 'Millonario', que cuenta con un plazo determinado para igualarla; si decide hacerlo, podrá quedarse con el futbolista.

El delantero que se destacó este jueves en la victoria ante Argentina tiene 19 años recién cumplidos y juega como extremo izquierdo. Según Transfermarkt, su valor de mercado está estimado en un millón de euros. Además, ya acumula 46 partidos en Primera División: 11 con Olimpia y otros 35 durante su préstamo en Sportivo Trinidense.

Zarza fue autor del 2 a 1 definitivo en el triunfo de Paraguay ante Argentina en su presentación en los Juegos Suramericanos.

Su recorrido reciente estuvo marcado justamente por esa cesión: luego de debutar en la máxima categoría con el 'Decano', Zarza pasó al cuadro azul y amarillo durante la segunda parte de 2025 y sumó 29 encuentros. Tras regresar al 'Franjeado', jugó 11 partidos en los que alternó entre la titularidad y el banco de suplentes. Ahora, su actuación ante la 'Albiceleste' puede significar una nueva oportunidad para ganar protagonismo.

El vínculo entre Zarza y River, además, tiene un antecedente en el Estadio Monumental. El atacante disputó un amistoso entre ambos equipos en julio de 2024 y tuvo una participación destacada en el gol de Olimpia; con su velocidad generó la jugada y luego envió el centro que Ramiro Funes Mori terminó conectando contra su propio arco en la derrota ante el conjunto argentino por 3 a 1.

La prioridad de compra que River posee sobre Zarza y Ledesma fue explicada meses atrás por Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia. "¿Qué implica tener la prioridad de compra? Implica que el día de mañana, cuando llegue alguna oferta por alguno de estos dos jugadores, nosotros estamos obligados a transmitirle a River la oferta que llegue, y ellos tienen la opción de igualar la oferta. Ese es básicamente cómo funciona la prioridad", señaló.