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JUEGOS SURAMERICANOS 2026

Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: fechas, sedes, deportes y todo lo que hay que saber

Se trata de uno de los eventos deportivos más importantes del año para la región. Dónde podés seguir las más de 60 disciplinas en vivo.

17 de septiembre, 2026 | 08.00
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina es la anfitriona de los XII Juegos Suramericanos y, con epicentro en la provincia de Santa Fe, el país recibe a más de 400 atletas de 15 países para competir del 12 al 26 de septiembre en distintos puntos del territorio argentino.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuáles son las sedes y qué deportes participan

El evento arrancó el sábado 12 de septiembre con la ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, y se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre. Con jornadas desde la mañana hasta la noche. Participan atletas de 43 deportes y 60 disciplinas olímpicas.

Entre los diferentes deportes que se disputan se encuentran: natación, clavados, natación artística, gimnasia artística y rítmica, esgrima, levantamiento de pesas, judo, lucha libre, atletismo, rugby seven, vóley de playa, hockey, handball, remo, vela, esquí náutico, triatlón, tiro deportivo, bocha, boxeo, softbol, surf y bowling, entre muchísimos más.

Participan 43 deportes y 60 disciplinas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (Foto: Noticias Argentinas)

Las tres sedes principales de los Juegos Sudamericanos son Rosario, Santa Fe y Rafaela. Es la primera vez en la historia que ODESUR designa a una región completa, y no a una sola ciudad. En ellas se destacan:

  • Rosario: concentra la mayor cantidad de disciplinas, 35 en total, y fue el escenario de la ceremonia de apertura.
  • Santa Fe capital: con competencias de hockey, aguas abiertas, handball, remo, vela, tiro deportivo y bochas, entre otras, en escenarios como la Laguna Setúbal, el Parque del Sur y el Centro Internacional de Tiro.
  • Rafaela: sede de boxeo, BMX freestyle y otras disciplinas en el Invencible Rafaela.

Además, hay tres subsedes fuera de la provincia: Paraná donde se realiza sóftbol, Mar del Plata para las competencias de surf y Vicente López para el bowling en el Shopping Norcenter.

MÁS INFO

Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en vivo

El acceso a las competencias, para quienes quieran verlas en persona, es libre y gratuito, pero es por orden de llegada y hasta completar la capacidad de cada predio. En caso de querer asegurarse el ingreso a un evento específico, se puede adquirir una entrada por solo $10.000 en el sitio oficial.

Las competencias también se pueden seguir en vivo desde casa, por distintos canales:

  • Televisión: TyC Sports y DSports transmiten la cobertura para todo el país.

     
  • Plataformas: TyC Sports puede sintonizarse también de forma online a través de Flow, DGO y Telecentro Play.

     
  • Streaming: el canal de YouTube de TyC Sports ofrece la misma transmisión que la señal de cable, mientras que Panam Sports transmite de manera gratuita por su sitio y su canal de YouTube todas las competencias.
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