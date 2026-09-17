Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: fechas, sedes, deportes y todo lo que hay que saber (Foto: Instagram/JuegosSudamericanos)

Argentina es la anfitriona de los XII Juegos Suramericanos y, con epicentro en la provincia de Santa Fe, el país recibe a más de 400 atletas de 15 países para competir del 12 al 26 de septiembre en distintos puntos del territorio argentino.

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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuáles son las sedes y qué deportes participan

El evento arrancó el sábado 12 de septiembre con la ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, y se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre. Con jornadas desde la mañana hasta la noche. Participan atletas de 43 deportes y 60 disciplinas olímpicas.

Entre los diferentes deportes que se disputan se encuentran: natación, clavados, natación artística, gimnasia artística y rítmica, esgrima, levantamiento de pesas, judo, lucha libre, atletismo, rugby seven, vóley de playa, hockey, handball, remo, vela, esquí náutico, triatlón, tiro deportivo, bocha, boxeo, softbol, surf y bowling, entre muchísimos más.

Participan 43 deportes y 60 disciplinas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (Foto: Noticias Argentinas)

Las tres sedes principales de los Juegos Sudamericanos son Rosario, Santa Fe y Rafaela. Es la primera vez en la historia que ODESUR designa a una región completa, y no a una sola ciudad. En ellas se destacan:

Rosario : concentra la mayor cantidad de disciplinas, 35 en total, y fue el escenario de la ceremonia de apertura.

: concentra la mayor cantidad de disciplinas, 35 en total, y fue el escenario de la ceremonia de apertura. Santa Fe capital : con competencias de hockey, aguas abiertas, handball, remo, vela, tiro deportivo y bochas, entre otras, en escenarios como la Laguna Setúbal, el Parque del Sur y el Centro Internacional de Tiro.

: con competencias de hockey, aguas abiertas, handball, remo, vela, tiro deportivo y bochas, entre otras, en escenarios como la Laguna Setúbal, el Parque del Sur y el Centro Internacional de Tiro. Rafaela: sede de boxeo, BMX freestyle y otras disciplinas en el Invencible Rafaela.

Además, hay tres subsedes fuera de la provincia: Paraná donde se realiza sóftbol, Mar del Plata para las competencias de surf y Vicente López para el bowling en el Shopping Norcenter.

Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en vivo

El acceso a las competencias, para quienes quieran verlas en persona, es libre y gratuito, pero es por orden de llegada y hasta completar la capacidad de cada predio. En caso de querer asegurarse el ingreso a un evento específico, se puede adquirir una entrada por solo $10.000 en el sitio oficial.

Las competencias también se pueden seguir en vivo desde casa, por distintos canales: