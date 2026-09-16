Es inglés, hincha de San Lorenzo y representa a la Argentina en los Juegos Suramericanos por Lionel Messi

Una de las historias más increíbles de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tiene como protagonista a un esgrimista que nació en Londres, llegó a ser número uno de Gran Bretaña en espada masculina y ahora defiende los colores de Argentina. Se trata de Alec Brooke, uno de los atletas más destacados en la disciplina a nivel internacional, cuya llegada a la delegación albiceleste tuvo un origen tan inesperado como particular: una camiseta de Lionel Messi.

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Después de un combate en una competencia internacional. Brooke, que por aquel entonces tenía 21 años, se quitó la chaqueta de esgrima para recuperarse y dejó al descubierto la remera del capitán argentino que llevaba debajo. Desde las tribunas, José Domínguez, histórico referente de la esgrima nacional, advirtió el detalle y decidió acercarse al joven. "Perdóname, ¿vos hacés esgrima?, ¿te gusta Messi?, ¿tenés algún vínculo con la Argentina?", le preguntó. Las respuestas abrieron la puerta a una posibilidad inesperada: Brooke practicaba esgrima, tenía a Messi como máximo ídolo y, además, su madre era argentina. Entonces llegó la propuesta que cambiaría su carrera: "¿No querés competir para la Argentina?".

Quién es Alec Brooke: el esgrimista inglés de madre argentina que es hincha de San Lorenzo

El vínculo familiar con el país hizo posible que la idea se concretara: Marissa, la madre de Alec, nació en Buenos Aires y se mudó de joven a Estados Unidos para estudiar. Allí conoció a Stephen Brooke, de nacionalidad inglesa, con quien tuvo a Alec y sus dos hermanos en suelo británico. De esta manera, el esgrimista pudo acceder a la nacionalidad argentina y representar al país. Su relación con Argentina, además, fue más allá de sus raíces familiares: en 2024 realizó un curso de Cultura y Lengua Argentina en la Universidad Torcuato Di Tella.

Otro vínculo de Brooke con el país corre, de forma increíble, por el fútbol. En una reciente entrevista con Radio La Red, el joven reveló que también siente pertenencia por un cuadro del ámbito local: "En Inglaterra son hincha del West Ham, mi madre es hincha de River, pero yo soy de San Lorenzo", afirmó.

La trayectoria de Alec Brooke en la esgrima

El cambio de bandera llega después de una carrera deportiva construida prácticamente en su totalidad con la selección británica. Brooke consiguió dos medallas de oro (individual y por equipos) en el Campeonato de la Commonwealth de 2022, mientras que ese mismo año obtuvo dos platas en el Campeonato Europeo. Un año antes había ganado el oro por equipos en el Europeo de Budapest. También llegó al séptimo puesto del ranking mundial junior y al primer lugar del ranking mundial cadete de su categoría. Entre sus antecedentes más recientes aparecen el subcampeonato mundial junior de 2024 y el oro por equipos en el Europeo Junior de 2025, además de su participación en la Copa del Mundo Senior de París, donde finalizó 25°.

Su recorrido académico tampoco pasó desapercibido. Brooke estudió en Princeton, donde durante tres temporadas se destacó en la competencia de la Ivy League de la NCAA. En 2024 fue elegido para el primer equipo All-Ivy y clasificó al campeonato nacional. En 2025 ganó el título individual de espada de la conferencia, se consagró campeón regional y terminó séptimo en el campeonato nacional. Además, fue determinante para Princeton en la victoria por 14-13 frente a Columbia, resultado que le permitió al equipo quedarse con el título de la liga. En 2026 volvió a participar del nacional y concluyó en el 11° lugar. Durante sus tres temporadas fue reconocido como All-American. En paralelo, cursó una orientación vinculada con Economía, Matemáticas y Finanzas. Antes de llegar a Estados Unidos, había estudiado en el Westminster School de Londres.

Brooke tuvo este martes 15 de septiembre su estreno en Santa Fe 2026, tanto en la competencia individual como en la modalidad por equipos de espada masculina. En la fase de grupos consiguió una victoria y sufrió cuatro derrotas: cayó ante Hernando Roa, de Colombia, por 4-5; Nicolas Deguchi, de Brasil, por 2-5; Victor Leguizamón, de Paraguay, por 3-5; e Isaac Dorati, de Panamá, por 1-5. Su único triunfo fue ante el chileno Jorge Valderrama, por 5-1.