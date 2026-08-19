Thiago Tirante sigue haciendo historia: venció a Mensik y está en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

TIrante sigue a paso firme en Cincinnati: victoria en tres sets y cuartos de final por primera vez en su carrera en un Masters 1000. / Crédito: @CincyTennis (X).

Thiago Tirante consiguió este miércoles el triunfo más importante de su carrera sobre canchas duras y se metió por primera vez en los cuartos de final de un Masters 1000: el tenista argentino, número 50 del ranking, derrotó al checo Jakub Mensik (16°) por 5-7, 6-4 y 6-4 en los octavos de final de Cincinnati y se metió entre los ocho mejores del torneo. Ahora, espera por el ganador del partido entre el australiano Alex de Miñaur (8°) y el francés Arthur Fils (21°) para conocer a su próximo rival.

El platense llegó a esta instancia después de haber protagonizado una de las grandes sorpresas del certamen al eliminar a Novak Djokovic, número cinco del mundo, ganador de 101 títulos y máximo vencedor de Grand Slam con 24 trofeos. Luego de semejante victoria, quedaba la incógnita acerca de cómo respondería ante Martín Landaluce (67°), pero Tirante volvió a imponerse y alcanzó los octavos de final. Frente a Mensik, ratificó su gran presente y demostró que su rendimiento sobre superficies rápidas continúa en crecimiento.

El resumen de la victoria de Thiago Tirante sobre Mensik en el Masters 1000 de Cincinnati

Tirante y Mensik, quienes fueron en su momento números uno y dos del ranking mundial junior, respectivamente, protagonizaron un partido parejo desde el comienzo. Durante prácticamente todo el primer set ninguno logró marcar diferencias con su saque, pero el argentino no pudo sostener la paridad en el duodécimo game; el checo aprovechó la oportunidad, consiguió el quiebre y se llevó el parcial por 7-5.

La reacción del argentino llegó inmediatamente en el segundo capítulo: aunque desperdició una posibilidad de break en el juego inicial, mantuvo la precisión y no permitió que Mensik tomara el control. Tirante ganó el 92 por ciento de los puntos jugados con su primer servicio y también mostró una devolución capaz de alcanzar los 172 kilómetros por hora. En el noveno game, logró quebrar el saque del checo y cerró el parcial por 6-4.

En el set decisivo, Tirante salió decidido a imponer condiciones. La confianza que había recuperado se tradujo rápidamente en el marcador: consiguió una ventaja de 4-0 y puso a Mensik contra las cuerdas. Si bien cedió su servicio en una oportunidad, no perdió el control del partido y sostuvo la concentración en los momentos importantes. Con otro 6-4, el argentino completó la remontada y selló su clasificación entre los ocho mejores del Masters 1000 de Cincinnati.

Tirante se impuso por 5-7, 6-4 y 6-4 ante Jakub Mensik y se metió entre los ocho mejores del Masters 1000 de Cincinnati. / Crédito: @AATenis (X).

Los antecedentes del histórico triunfo de Tirante en Cincinnati

La victoria también le permitió a Tirante ingresar en una lista histórica de argentinos que alcanzaron los cuartos de final de Cincinnati durante la Era Abierta. Antes que él lo habían conseguido Guillermo Vilas (1972-1973), Franco Squillari (2000), Guillermo Coria (2003), David Nalbandian (2003), Mariano Zabaleta (2003), José Acasuso (2005) y Juan Martín del Potro (2012-2013 y 2018).

A los 25 años, Tirante atraviesa el mejor período de su carrera y ya forma parte del grupo de los 50 mejores tenistas del ATP Tour. En el comienzo de la temporada recibió, además, su primera convocatoria para la Copa Davis. En aquella serie de los Qualifiers disputada en Busan, Argentina perdió ante Corea del Sur; el platense terminó su participación con un triunfo y una derrota.

Mensik, de 20 años, llegaba también con antecedentes destacados. Durante 2026 consiguió sus dos primeros títulos del circuito: ganó el Masters 1000 de Miami tras vencer a Djokovic en la final y luego se consagró en Auckland, donde superó al argentino Sebastián Báez (53°) en el partido decisivo. Además, durante esta temporada alcanzó las semifinales de Roland Garros y derrotó al italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, en los cuartos de final de Doha.