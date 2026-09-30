Por qué Thiago Almada no juega en la Selección Argentina en los amistosos vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

Thiago Almada recibió una sanción de la FIFA y no podrá estar en uno de los próximos partidos de la Selección Argentina. El futbolista fue castigado con una fecha de suspensión y una multa económica de 30.000 dólares luego de los incidentes protagonizados por el equipo de Lionel Scaloni tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. De esta manera, se suma a las bajas que tendrá la Albiceleste en la triple fecha de amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

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Por qué fue sancionado Almada y cuándo podrá volver

El mediocampista recibió una fecha de suspensión por parte del Tribunal Disciplinario de la FIFA, además de una multa de 30.000 dólares. La sanción se desprende de los incidentes ocurridos después de la final ante España, cuando varios futbolistas de ambos equipos protagonizaron un tumulto dentro del campo de juego.

Almada no será el único argentino que deberá cumplir una suspensión. Leandro Paredes recibió el castigo más severo, con 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, mientras que Nahuel Molina fue sancionado con siete encuentros y una multa del mismo monto. Roberto "Ratón" Ayala, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, también fue suspendido por tres partidos y deberá pagar 30.000 dólares.

Qué partidos se pierde Almada

La Selección Argentina afrontará una serie de tres amistosos durante los próximos días. El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba. Luego, el sábado 3 de octubre se medirá con Burkina Faso y, finalmente, el martes 6 enfrentará a Benín, ambos encuentros en el Monumental.

La última presentación tendrá además un condimento especial: será el partido en el que Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina. Almada deberá cumplir su sanción en uno de estos compromisos, por lo que no podrá estar disponible para Scaloni en el encuentro que le corresponda.

Cómo fue la pelea entre argentinos y españoles en la final del Mundial 2026

Una vez que el árbitro esloveno Slavko Vincic señaló el final del partido, los futbolistas de España comenzaron a celebrar. Los suplentes ingresaron al terreno de juego para compartir los festejos con sus compañeros y entre ellos apareció Rodri Hernández, quien había sido reemplazado durante el encuentro.

Almada no podrá estar en el campo durante la despedida de Messi.

En medio de la corrida, al pasar cerca de Nahuel Molina, el español recibió un golpe del lateral argentino a la altura del pecho. No quedó claro si previamente había existido algún intercambio verbal entre ambos. Rodri frenó su marcha para recriminarle la actitud a Molina y ambos quedaron frente a frente, entre empujones, hasta que intervinieron otros jugadores.

Entre los futbolistas que se acercaron estuvo Leandro Paredes, quien también quedó involucrado en un tenso cruce con Eric García y Gavi. La situación derivó en un tumulto entre integrantes de ambos seleccionados y posteriormente fue analizada por los organismos disciplinarios de la FIFA.