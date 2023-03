El feroz ataque del loco Gatti a Scaloni tras ganar el premio The Best: "Muchos más"

El ex arquero Hugo Orlando "Loco" Gatti destrozó a Lionel Scaloni días después de que el DT de la Selección se quede con el premio The Best de la FIFA tras la obtención del Mundial de Qatar 2022.

01 de marzo, 2023 | 11.00

Hugo Orlando Gatti atacó ferozmente a Lionel Scaloni días después de que el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 se quede con el premio The Best de la FIFA. El exarquero de Boca Juniors destacó todos los galardones que recibieron los argentinos en la gala del pasado lunes 27 de febrero, pero a la hora de responder sobre el DT fue más que crítico. De hecho, el "Loco" destacó a otro importante estratega que también ganó títulos durante el año por encima del hombre de Pujato. Los cuatro trofeos (Lionel Messi, Lionel Scaloni, Emiliano "Dibu" Martínez y la mejor hinchada) sin dudas fueron más que merecidos por lo hecho durante el campeonato disputado en tierras qataríes. Sin embargo, Gatti aprovechó nuevamente su espacio en el ciclo El Chiringuito para destrozar al hacedor de la "Scaloneta" que ganó también la Copa América 2021 y la Finalissima en 2022. Para colmo, no fue la primera vez que cargó contra algún representante del elenco nacional. MÁS INFO Selección de basquet El Che García, sobre el escándalo en la Selección: "Nadie sabe por qué no estoy" "La afición está bien, los cuatro premios merecidos, correcto", comenzó el "Loco" Gatti con respecto a los galardones. Más allá de esto, cuando el conductor del programa español le repreguntó sobre Lionel Scaloni la respuesta del arquero fue por demás picante e inesperada: "Es por el Mundial y este es un The Best del Mundial. Lo de Scaloni está muy bien, pero Ancelotti ha hecho cosas muchos más años que Scaloni. Con todos esos méritos el italiano lleva ventaja, ha hecho más para mi modo de ver". Con estos dichos, dio a entender que el técnico campeón del mundo no merecía el premio y sí su colega, quien levantó tanto la Champions League como el Mundial de Clubes con el Real Madrid y tiene una gran trayectoria. Claro que, lo que se tuvo en cuenta para elegir al ganador fue sólo lo sucedido en el último año y no las carreras de cada uno en su cargo. El argentino hizo todo para ganar el trofeo más importante de todos, lo logró en un torneo que quedará para la historia por todo lo sucedido en cada instancia y en la final inolvidable contra Francia. Un exentrenador de la Selección se dio vuelta con Scaloni La llegada de Scaloni al equipo nacional en 2019 despertó críticas y comentarios negativos de ciertos sectores de la prensa e, incluso, de protagonistas del mundo del fútbol. Sin embargo, con la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022, más la Copa América 2021 y la Finalissima 2022, el DT argentino revirtió el pensamiento de aquellos que lo destrataban sin razón y uno de los que reconoció su error fue Alfio "Coco" Basile. El "Coco" realizó una entrevista con el programa radial Cómo te va y dejó su pensamiento sobre el premio que recibió Scaloni y lo que logró con el seleccionado. "Lo felicitaría porque nos rompió la cola a todos los que opinábamos distinto y que me gusta por la humildad que tiene con todo el cuerpo técnico. Son todos exjugadores de Selección y les fue bárbaro. Le daría un abrazo como cualquier argentino”, comentó Basile, haciéndose cargo de no haber confiado en el entrenador.