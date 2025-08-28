Sinner vapulea a Popyrin y avanza en el Abierto de EEUU

El tenista italiano Jannik Sinner celebra su victoria en la segunda ronda contra el australiano Alexei Popyrin en el Abierto de Estados Unidos, Flushing Meadows, Nueva York, EEUU

Jannik Sinner, defensor del título en el Abierto de Estados Unidos, se deshizo sin esfuerzo el jueves del australiano Alexei Popyrin por 6-3, 6-2 y 6-2 para pasar a la tercera ronda, enviando una clara advertencia a sus competidores por el trofeo en Nueva York.

El número uno del mundo, que busca convertirse en el primer hombre en retener el título en Flushing Meadows desde que Roger Federer ganara la última de sus cinco coronas en 2008, esperaba enfrentar una prueba complicada frente un tenaz oponente, pero se llevó la victoria sin problemas.

El triunfo consecutivo 23 de Sinner en los Grand Slams sobre pista dura mejoró su registro general a 41-9, igualando la marca de Federer en sus primeros 50 partidos sobre esta superficie en los majors.

"Obviamente, intento jugar el mejor tenis que puedo", dijo Sinner, que enfrentará al canadiense Denis Shapovalov en la siguiente ronda.

"Los partidos de primera ronda siempre son diferentes en comparación con lo lejos que llegas (en el torneo). Estoy muy contento de haber gestionado estos partidos tan bien como he podido".

Popyrin, que llegó al estadio Arthur Ashe con la esperanza de eliminar al defensor del título por segundo año consecutivo tras vencer a Novak Djokovic hace 12 meses, tuvo problemas desde el inicio, ya que Sinner forjó una rápida ventaja de 4-1 antes de cerrar el primer set con su saque.

En el segundo parcial, Sinner le quebró el servicio rápido a su rival y se impuso sin inconvenientes, algo que se repitió en la tercera manga.

En otro de los partidos del día, el suizo Leandro Riedi superó al argentino Francisco Cerúndolo por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2.

También avanzaron de ronda el italiano Lorenzo Musetti y el ruso Andrey Rublev.

Con información de Reuters