Inesperado: Del Potro habló de su regreso al tenis

Luego del anuncio del retiro de Roger Federer de la actividad, Juan Martín Del Potro rompió el silencio con respecto a su posible regreso al tenis.

Juan Martín Del Potro habló de su posible regreso al tenis días después del anuncio del retiro de Roger Federer. La "Torre de Tandil" compitió por última vez a principio de año y no participó de más torneos en lo que va del 2022. A varios meses de aquella presentación rompió el silencio sobre su presente, se refirió a su vuelta a las canchas y al inesperado y doloroso presente que atraviesa.

El último partido que jugó el tandilense fue el pasado 8 de febrero en el Argentina Open. En aquella ocasión, se enfrentó con un antiguo compañero de la legión argentina que ganó la Copa Davis en 2016, como Federico Delbonis. Este último lo venció en dos sets (6-1; 6-3) y "Delpo" sostuvo entre lágrimas: "Siento que tengo toda la vida por delante y me puedo ir en paz. Di todo hasta el último punto, logré todos los sueños que me propuse cuando comencé a jugar al tenis". Esta vez, en diálogo con La Nación, hizo foco en lo que se viene.

"Mi prioridad es la calidad de vida, porque no aguanto más el dolor. Pero esto no lo voy a cerrar, lo quiero dejar abierto. Después el tiempo y la vida dirán cómo termina. Pero hoy busco tratamientos para mejorar mi calidad de vida, no para jugar París-Bercy o Australia. Eso es una gran diferencia en mi día a día", aseguró Juan Martín Del Potro sobre su futuro en el tenis y sembró una incógnita sobre si volverá o no.

Por otro lado, en referencia a su último partido agregó: "Ese momento fue el punto final de un montón de sufrimiento y de un mensaje que estuve dando durante años y no aguantaba más, porque me estaba haciendo mal. Únicamente camino, no corro en la cinta y no puedo subir una escalera sin dolor. Es la realidad mía, dura y triste, pero trato de no quedarme con eso y mi nuevo desafío es cómo procesar todo, asimilar lo que me toca y cómo me levanto para sobrevivir lo mejor posible todos los días".

Del Potro y su sorpresiva revelación en ESPN

Juan Martín del Potro sorprendió al aire en ESPN en plena disputa del US Open. El tenista protagonizó llamativas declaraciones en el canal de televisión de deportes mientras el último Grand Slam de 2022 entra en las instancias finales. "La Torre" viajó precisamente a Nueva York para comentar el Abierto de Estados Unidos y sintió ganas de jugar otra vez pese a las reiteradas lesiones, con las operaciones posteriores.

Se trata de su torneo preferido desde chico, según reveló el mismo "Delpo" en varias entrevistas, por lo que regresaron las ganas de saltar a una cancha: "Es mi lugar, siento que es mi lugar. Al tomar la decisión de venir acá se me cruzan mil cosas por la cabeza". Incluso, amplió: "Todavía me siento jugador. No pienso como un extenista o hago cosas de extenista".