Del Potro y su sorpresiva revelación en ESPN, en pleno US Open: "Se me cruzan mil cosas"

Juan Martín del Potro sorprendió al aire en ESPN mientras comentaba el US Open y lanzó una llamativa frase sobre su futuro. "Se me cruzan mil cosas", admitió el tenista.

Juan Martín del Potro sorprendió al aire en ESPN en plena disputa del US Open. El tenista protagonizó llamativas declaraciones en el canal de televisión de deportes mientras el último Grand Slam de 2022 entra en las instancias finales. "La Torre" viajó precisamente a Nueva York para comentar el Abierto de Estados Unidos y sintió ganas de jugar otra vez pese a las reiteradas lesiones, con las operaciones posteriores.

Cuando parecía que el tandilense se había retirado el 8 de febrero pasado tras la derrota contra Federico Delbonis en el Argentina Open en Buenos Aires, en este caso encendió una luz de alarma para sus millones de fanáticos en el mundo con una posible vuelta a las canchas, a pocos días de cumplir los 34 años.

Durante la transmisión y también en las entrevistas posteriores con Star +, uno de los mejores argentinos de la historia en este deporte declaró: "Sigo probando tratamientos para mejorar y estar bien de la rodilla". "Si mejoro, quiero intentar volver al circuito y hoy en el US Open me hablaron de la chance de hacerme la despedida el año próximo", profundizó.

Se trata de su torneo preferido desde chico, según reveló el mismo "Delpo" en varias entrevistas, por lo que regresaron las ganas de saltar a una cancha: "Es mi lugar, siento que es mi lugar. Al tomar la decisión de venir acá se me cruzan mil cosas por la cabeza". Incluso, amplió: "Todavía me siento jugador. No pienso como un extenista o hago cosas de extenista".

Con relación a sus actividades en Norteamérica, donde se quedó con el único Major de su carrera contra el entonces número 1 del ranking mundial Roger Federer en 2009, Del Potro aseveró: "Vengo acá, voy a ver amigos, nuevos jugadores de otras generaciones". A pura sinceridad, completó: "Me voy a sentir bien. Pero cuando los veo jugar digo: 'Yo tengo que estar ahí'. Todavía sigo sintiendo eso. Tengo una combinación de sentimientos rara".

Los principales logros de Del Potro en el tenis

22 títulos como singlista de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

(Asociación de Tenistas Profesionales). 1 título como doblista en la ATP.

en la ATP. Finalista de la Copa Davis en 2008 y 2011.

en 2008 y 2011. Campeón del US Open 2009.

2009. Finalista del Masters 2009.

2009. Doble medallista en los Juegos Olímpicos para Argentina (bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016).

para Argentina (bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016). Campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016.

con Argentina en 2016. Finalista del US Open en 2018.

en 2018. Número 5 del ranking mundial ATP en 2009, 2013 y 2018.