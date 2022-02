Del Potro vs Delbonis en el Argentina Open: historial, horario y tv

El mejor jugador argentino de los últimos treinta años vuelve a la actividad en el Argentina Open. Todo lo que hay que saber del retorno de la Torre de Tandil.

El jugador argentino, Juan Martín Del Potro, volverá a una cancha de tenis en un cruce de la ronda inicial de la segunda jornada del Argentina Open. Será el día martes en el Buenos Aires Lawn Tenis, el mítico estadio del deporte nacional.

Su rival en primera ronda será Federico Delbonis en un cruce de la ronda inicial entre tenistas argentinos que acapara toda la atracción de la segunda jornada del Argentina Open. Solo tuvieron un enfrentamiento entre si, cuando, en 2017 Del Potro venció a Delbonis en el torneo de Indian Wells en dos sets 7-6 y 6-3. Por supuesto, ahora, será un partido completamente diferente.

Lo que vive Del Potro no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No esperaba su mensaje, no quiero que sea su último partido, me gustaría que haya Juan Martín para rato", expresó "Delbo", uno de los mejores amigos del tandilense en el circuito.

El tandilense Del Potro, quien regresará al circuito luego de 965 días y tras haberse sometido a cuatro operaciones en la rótula derecha, jugará ante el azuleño Delbonis este martes no antes de las 20 y con televisación de la señal TyC Sports, en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Vale recordar que tanto Juan Martín Del Potro como Federico Delbonis fueron parte del equipo campeón de Copa Davis en 2016 que significó el primer título de ensaladera para el país. Justamente Delbonis fue el que venció en el quinto punto al sacador Ivo Karlovic.

La programación del martes para el certamen, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 686.700 dólares, es la siguiente:

- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -

. A las 13.30:

Jaume Munar (España) vs. Tomás Etcheverry (Argentina).

. A continuación:

Sebastián Báez (Argentina) vs. Holger Rune (Dinamarca).

. No antes de las 18.30:

Juan Ignacio Londero (Argentina) vs. Pablo Andújar (España).

. No antes de las 20:

Juan Martín Del Potro (Argentina) vs. Federico Delbonis (Argentina).

- CANCHA 2 -

. A las 13.30:

Nicolás Jarry (Chile) vs. Roberto Carballes Baena (España).

. A continuación:

Albert Ramos (España) vs. Thiago Monteiro (Brasil).

. A continuación:

Alejandro Tabilo (Chile) vs. Pedro Martínez (España).

- CANCHA 3 -

. A las 14:

Tomas Brkic (Bosnia) y Nikola Cacic (Serbia) vs. Romain Arneodo (Mónaco) y Benoit Paire (Francia).

. A continuación:

Simone Bolelli (Italia) y Máximo González (Argentina) vs. Lorenzo Sonego (Italia) y Andrea Vavassori (Italia).

Con información de Télam