Del Potro le dio la peor noticia a todos sus fanáticos y reveló su calvario

El tenista reveló cómo seguirá su carrera después de haber sostenido que podría jugar el Us Open y, ahora, anunció su futuro en la disciplina.

Después de un largo tiempo se conoció la dura realidad de Juan Martín Del Potro que, a través de una carta, reveló como seguirá su carrera y que, finalmente, tomó una decisión sobre el Abierto de Estados Unidos. Hace mucho tiempo había sostenido que quizás podía jugar en el Us Open.

La razón principal por la cual tenía ganas de retornar a las canchas era para despedirse de la gente de Nueva York, pero tuvo una muy mala noticia y la dio a conocer a través de una triste carta. "Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100%". En ese sentido luego continúo diciendo que no puede sentirse "cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único".

En ese mismo sentido aseguró que siente "el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida". En ese mismo sentido, vale recordar que el Us Open 2009 fue para Juan Martín Del Potro. Por otro lado aseguró: "Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan". Vale decir que del Potro es uno de los mejores jugadores de la historia argentina y es considerado como una de las mejores raquetas de los últimos 20 años.

Su mejor ranking ATP lo logró con el tercer puesto en agosto de 2018, se consagró campeón con el equipo de Copa Davis (2016). Por otro lado, una serie de lesiones condicionaron su carrera en los últimos años. Entre 2013 y 2017 presentó dolores en la muñeca izquierda y en 2018 sufrió la fractura de la rótula derecha.