Ventilan el destrato del Pollo Vignolo a sus colegas de ESPN: "Se termina"

Sacaron a la luz el destrato del Pollo Vignolo a sus compañeros o colegas de ESPN en la televisión argentina. Y revelaron que solamente "te presta atención diez segundos".

Gonzalo Cardozo, experiodista deportivo de ESPN, sacó a la luz cómo se maneja Sebastián "Pollo" Vignolo en la interna del canal y detrás de las cámaras. El excronista de Racing al que echaron del canal en 2021 reveló toda la verdad a través de un video en su perfil oficial de YouTube, en el que liquidó al conductor de F90 y Equipo F.

El comunicador fulminó al relator y contó sus actitudes en el día a día, más allá de lo que se observa en la televisión. De hecho, aseguró que se muestra indiferente con casi todos los colegas de la señal y, de paso, recordó que apenas "una vez en cuatro años" pudo ver personalmente al productor principal Juan Cruz Ávila.

Gonzalo Cardozo reveló el destrato del Pollo Vignolo a sus compañeros de ESPN: "No le da bola a nadie"

El joven que cubrió la actualidad de "La Academia" durante cuatro años remarcó que "el Pollo no le da bola a nadie... lo escuchaba mucho al Cholo (Marcelo) Sottile en un momento en las reuniones previas al programa, pero generalmente está en la suya, concentrado para hacer el programa". De hecho, destacó:"Si vos vas y le decís ´che, Pollo, mirá, tengo esto de Racing...´, diez segundos tiene que durar lo que le decís porque sino ya no te presta más atención. Se termina su atención".

"Si vos le decís ´mirá, vamos a ir con que cerraron a un 4 y están buscando a un 9...´. Se terminó. Después de ´9´ tenés que cerrar porque ya no le interesa más lo que le estás diciendo", detalló Cardozo, molesto con Vignolo. Además, puntualizó en que el relator "entiende más o menos la jugada por dónde va, pero dice ´ya está, quiero escuchar diez segundos´".

Cuando Cardozo trabajaba con Vignolo en ESPN F90.

Al repasar un encuentro del conductor con Ávila, el hombre fuerte del canal, Gonzalo señaló: "Veía que del otro lado de la cámara llegó alguien que no tenía la pinta, más allá de que uno estereotipa o prejuzga mal por la ventimenta, no tenía la pinta de jefe... Pero yo veía que el Pollo le daba mucha bola, mucha bola, mucha bola". "Y lo escuchaba y jodía: ´Bueno, ahora vamos con todo, hay que matar a... Creo que era a (Claudio "Chiqui") Tapia´", amplió el periodista. Por último, demostró que no hay demasiado interés del productor por dialogar con los cronistas y completó: "Lo vi una vez en cuatro años. Era una anécdota que quería contar de lo que pasa: generalmente no ves a los jefes. Hay otros subordinados, que laburan para ese jefe, que llevan y traen".