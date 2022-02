Un histórico periodista se despidió de TyC Sports: "Me voy"

Un histórico periodista de TyC Sports anunció a través de sus redes sociales que no continuará en el canal de deportes.

Un reconocido periodista de TyC Sports anunció que no continuará en el canal. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, el histórico conductor de un famoso ciclo de la señal, contó que no llegó a un acuerdo y dejó atrás varios años de trabajo. Este cambio, según contó Flavio Azzaro en su canal de YouTube, comenzó a gestarse con el programa No todo pasa, del cual nunca participó siendo una figura. Tiempo después lo relegaron, se sintió desplazado y por esa razón dijo adiós.

Se trata de Martín Souto, quien estuvo a cargo de Paso a Paso junto a Ariel Rodríguez, entre otros programas. De esta manera, se sumó a sus colegas Esteban Edul, Martín Arévalo, Alfredo Montes de Oca, y Juan Castro, quienes no continuaron en TyC por distintas razones. Estos dos últimos fueron parte del Programa Sin Nombre, el cual se emitía de lunes a viernes a la medianoche, que incluso tuvo emisiones especiales durante el Mundial de Rusia 2018.

"Me voy de TyC Sports. Ha sido una decisión difícil. No logramos un acuerdo en las formas para seguir. Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento. Y así será siempre. De corazón. Piensen que empecé antes de que existiera el canal siendo casi un niño. Fui, a los 22 años productor de Fútbol X Dos (conducido por Mariano Closs y Cristian Garofalo) y también de Campañas (un hermoso programa de Gonzalo Bonadeo) y Lo mejor... Fútbol (con mi querido maestro Alejandro Fabbri). Aprendí mucho con ellos y siempre se los agradeceré", escribió el periodista en sus primeros tweets.

"Enfocado en un nuevo rol. En mi consultora. Creamos una plataforma digital para los socios de los clubes. Con el deseo de aportar algo positivo al mundo del fútbol, el que amo. La pasión que mi viejo me transmitió de chico. Mi amor por el fútbol y por el periodismo persisten. Así que el desafío que se me viene es muy grande. Quizás me corra un rato de la escena para apuntar a algo más integral. Pero amo el fútbol el periodismo y la televisión. Y entiendo que nos estaremos viendo pronto en algún otro lado. Gracias a todos!", concluyó Martín Souto.

ESPN le robó un histórico periodista a TyC Sports

El periodista que se cambió de bando e incluso ya anunció en sus redes sociales que se marcha de Torneos y Competencias es nada menos que Martín Arévalo, quien estuvo desde 2005 en diferentes ciclos de TyC Sports y que formó parte de decenas de coberturas durante los mundiales y competencias de la Selección Argentina.

Pese a que Arévalo no reveló a dónde se irá, la noticia se viralizó a través de las redes sociales: en principio, el periodista formará parte de ESPN F10, que se emitirá de lunes a viernes entre las 23 y las 00 horas por dicha pantalla. Cabe resaltar que, a modo de justificación, el reportero admitió que sintió que era una necesidad cambiar de aire.