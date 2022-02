El tenso cruce entre el Pollo Vignolo y Esteban Edul en ESPN: "Me extraña"

Sebastián "Pollo" Vignolo explotó contra Esteban Edul en el pase de programa entre ESPN F12 y F90 por sus dichos sobre Juan Fernando Quintero.

El gol del colombiano Juan Fernando Quintero en favor de River Plate el pasado domingo 20 de febrero para la victoria por 2 a 0 ante Newell's en Rosario, trajo consigo el cuestionamiento de muchos periodistas. No por la categoría del 10 del "Millonario", sino porque varios lo juzgaron y afirmaron que 'fue fácil de hacer'. Por esta razón, en el pase de programa entre ESPN F12 y F90 se dio un polémico cruce entre Sebastián "Pollo" Vignolo y Esteban Edul por dicho tanto.

El relator, quien en el último tiempo mostró un especial cariño por Boca Juniors, esta vez elogió por demás al "Cafetero", quien desde su ingreso en el complemento le dio otro juego a los de Marcelo Gallardo. Pero, no todos pensaban igual y el debate generó revuelo. En la misma discusión en vivo se sumaron Mariano Closs, Federico "Negro" Bulos y el "Cabezón" Oscar Ruggeri, quienes se mostraron a favor del volante de la "Banda".

"Hasta donde yo conozco es más difícil hacer un gol cuando el arquero está, a qué cuando no está. Ahí solamente tenía que ir al arco. Cualquiera de los que está ahí adentro de la cancha lo hubiese hecho. Tenía que acertarle al arco y lo hace bien", aseguró Edul en ESPN F12. Minutos después, en el comienzo de ESPN F90 y Vignolo lanzó: "Che, vi el gol de Juanfer... yo no sé. Me extraña, es un tipo futbolero. ¿Edul? ¿Quién fue?", haciendo referencia al comentario de su colega.

Esteban Edul no se guardó a la hora de responder: "Esta es mía. Cuando noté la excitación que había". Oscar Ruggeri se metió en la discusión y afirmó: "Yo te voy a decir algo, espero que hayas dicho que fue un tremendo gol". Por su parte, Bulos agregó: "Es un tremendo crack. Hizo goles mejores que este". El columnista insistió de nuevo en su opinión contraria a todos los integrantes de ambos ciclos: "Dije que hizo lo que tenía que hacer. No había arquero y fue al arco".

El cruce de Ruggeri y el elogio de Mariano Closs

El "Cabezón", indignado, sostuvo: "¿Hizo lo que tenía que hacer? ¿Pegarle de la manera en que le pegó? Yo no lo puedo creer. Tremendo el gol que hizo. Terrible. Que fácil largan ustedes 'lo hace cualquiera'. Es de fenómenos". Por último, Mariano Closs agregó un comentario con el terminó de elogiar el golazo de Juan Fernando Quintero ante la "Lepra": "Le hizo flequillo al césped".

El Papu Gómez le paró el carro a Ruggeri en vivo

Muchas personas le piden al "Papu" Gómez que baile para ser filmado, y lejos de contentarse, el jugador puede llegar a cansarse si lo solicitan en demasía. Es por eso que en el mediodía del viernes, Alejandro le paró el carro a Oscar Ruggeri. "Metele otro baile lindo", exclamó el "Cabezón", quien no esperó la respuesta que llegaría instantes después.

"A veces me cansa, sinceramente, pero porque sino parece que uno es Piñón Fijo. La gente me mira y 'dale, bailá'. ¡Pará! Viste, a veces... Una vez estaba acá en Sevilla y viene uno con el celular y me dice 'dale, Papu, bailame un poquito'. Me calenté, le dije '¿qué te pasa? ¿Qué te pensas que soy un mono de circo?'. Yo sé que lo del bailecito contagia alegría a los más chicos y eso me gusta mucho", aseguró "Papu" Gómez, ante la atenta mirada de Ruggeri.