Su mamá murió un 18 de diciembre, creó el mote de "Scaloneta" y la Selección Argentina le devolvió la felicidad

Una figura de TyC Sports y un emotivo recuerdo sobre el Mundial de Qatar 2022.

Una figura de TyC Sports en la televisión protagonizó un emotivo relato con relación al Mundial de Qatar 2022 ganado por la Selección Argentina. De hecho, recordó que el 18 de diciembre era muy triste para él hasta la histórica consagración del equipo de Lionel Scaloni frente a Francia, ya que su madre murió precisamente en esa fecha.

Durante una entrevista con la TV Pública, Rodolfo "Gringo" Cingolani detalló que el título conseguido en el Estadio Lusail de Doha marcó un antes y un después en su vida. Gracias al fútbol, volvió a ser feliz en cada 18 de diciembre y ello le ayudó un poco a superar el suicidio de su mamá.

El Gringo Cingolani, figura de TyC Sports: "Odiaba el 18 de diciembre, pero con el Mundial fui muy feliz"

El periodista deportivo y relator de 64 años, creador del mote de "La Scaloneta", se sinceró en plena charla con su colega Marcelo Grandío: "El 18 de diciembre yo la tenía como la peor fecha de mi vida por cosas que me habían pasado, odiaba el 18 de diciembre". A la hora de explicar por qué, profundizó: "Murió mi mamá. Me desperté una mañana, bueno... Lamentablemente había tomado la decisión de suicidarse". Incluso, repasó que "fue un golpe durísimo para toda la familia".

Cingolani insistió: "Por lo tanto, siempre odié el 18 de diciembre, para mí fue un día espantoso, y mirá lo que serán las vueltas de la vida que ese 18 de diciembre del 2022 fui muy feliz, fui muy feliz con la alegría que nos dieron estos futbolistas, estos campeones del mundo". Al respecto de aquella final ante Francia, el "Gringo" recordó: "Estar ahí en la cancha en una final, que no me había pasado nunca, nunca había vivido la final de un Mundial... Fue un guiño, fue una señal. Sí, sí". El ex C5N completó: "Y me permitió que los 18 de diciembre, a partir del 2022, hayan sido totalmente diferentes".

El Gringo Cingolani se reivindicó con el 18 de diciembre.

