En F90, programa emitido por ESPN, se pudrió todo. El clima de risas y de show no fue el mismo que el de otros mediodías. Es que Sebastián Domínguez se cansó de las exageraciones de Sebastián El Pollo Vignolo y lo destruyó al aire en TV. El ex defensor no soportó un comentario del conductor y lo dejó en ridículo frente a sus compañeros.

La pelea se desencadenó luego de que la producción emitiera en televisión los goles que Luis Miguel Rodríguez, popularmente conocido como el Pulga, convirtió con la camiseta de Colón en la Copa Diego Armando Maradona. El ex delantero de Atlético Tucumán se viene luciendo en el certamen local y por eso el Pollo Vignolo quiso destacarlo.

Fiel a su estilo, Vignolo no paró de elogiar al hombre del Sabalero y manifestó: "El Pulga Rodríguez es el mejor jugador del fútbol argentino. Imagínense al Pulga con la camiseta de River o de Boca. Es un monstruo. El gran Maradona lo convocó a la Selección". Como consecuencia, Seba Domínguez se enojó y disparó munición gruesa contra el conductor. Y la discusión no terminó nada bien...

La pelea entre Seba Domínguez y el Pollo Vignolo en ESPN:

Luego de que el Pollo Vignolo sostuviera que el Pulga Rodríguez es el mejor futbolista de la Argentina en la actualidad, Seba Domínguez le marcó la cancha: "Juega bien y los goles que hacen son extraordinarios. No digamos que es el mejor jugador del fútbol argentino. Es una barbaridad, muchachos. Estamos rodeados de cracks y no nos dimos cuenta...".

Pollo Vignolo: "Para mí, el Pulga Rodríguez es crack. ¿Por qué te enojás, Sebastián?".

Seba Domínguez: "Sentido común, muchachos. Me hicieron calentar. ¿Para vos es el mejor del fútbol argentino?".

Pollo Vignolo: "Hoy, sí".

Seba Domínguez: "Hace una semana era otro y la anterior el otro. Nombramos a todos. Te encanta quedar bien con la gente, les encanta. No fue titular en los últimos tres torneos. Fue titular y suplente. No te están mirando los termos solamente. El Pulga, te deja parado, te tira un caño o un sombrero, pero no digas eso".

Pollo Vignolo: "¿Tenés algo contra el Pulga Rodríguez?".

Seba Domínguez: "No, no tengo nada personal contra él, pero tiene que ver con lo que vos estás haciendo".