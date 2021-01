Sebastián El Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri dieron que hablar durante el programa de F90, emitido por ESPN, que tuvo lugar este mediodía. Tras la dura derrota, por 3-0, de River ante Palmeiras, el conductor y el panelista se dedicaron a realizar un extenso análisis sobre el partido. Sin embargo, lo más llamativo fue el momento en el que revelaron una interna con Raúl Cascini, quien los acompañó durante un largo tiempo en televisión y actualmente trabaja en Boca.

Intentando ponerle un poco de suspenso a la charla, el Pollo Vignolo acusó a Cascini de haberse distanciado de sus ex compañeros de programa, con los que compartió las tardes de 90 Minutos, programa que hasta el año pasado hacían en Fox Sports. El exfutbolista dejó de su labor como opinólogo y, desde que Jorge Ameal ganó las elecciones con Juan Román Riquelme como vicepresidente 2°, ocupa un cargo como miembro del Consejo de Fútbol de Boca.

De acuerdo a lo que sostuvo el conductor de ESPN, Cascini ya no le responde las llamadas ni los mensajes de texto: "En determinado momento, Cascini, cuando era amigo nuestro, nos decía... Bueno sí: amigos, compañeros, no sé... estaba con nosotros. Cuando nos devolvía las llamadas".

En la misma línea, Ruggeri se sumó al descargo de Vignolo y disparó de manera irónica contra el ex futbolista de Boca: "Ah, ¿no te devuelve más?", le consultó el campeón del mundo con la Selección Argentina al conductor. Y luego, sentenció: "No, no le escribas más. Olvidate. Te bloquea".

El Pollo Vignolo también se enojó con Oscar Ruggeri al aire de ESPN:

En uno de los últimos programas de ESPN, el Pollo Vignolo hizo una comparación de Carlos Tevez con un licor que tenía su abuela: "Yo me acuerdo que mi abuela tenía un licorcito en un mueble de roble. El olor se conserva. Tenía licorcito y a mí me gustaba". Fue entonces cuando Ruggeri lo interrumpió y le preguntó: "¿Te gustaba de chiquito?". El conductor continuó y expresó: "Me mojaba los labios nada más. Yo tenía ganas... Pero mi abuela me decía: "Hay que cuidarlo porque este no se hace más, no se vende más. Como este, ya no hay más. Era poquito, pero diferente".

Y luego, el Cabezón acotó por lo bajo: "La abuela lo quería chupar sola". Inmediatamente después, Vignolo lo cruzó y le dijo: "Es una falta de respeto lo que hiciste". Y para finalizar con el editorial, añadió: "Yo me quedé pensando... Mi abuela no sacaba siempre ese licorcito, sólo aparecía en algún evento especial. Ese licor es como Carlos Tevez. Es ese licorcito que tiene Boca, que parece que se va acabando y todavía no se acaba. Es el toque de distinción, es la jerarquía".