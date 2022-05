Ruggeri liquidó al Pollo Vignolo en ESPN: "Lo único que falta"

El "Cabezón" Ruggeri cruzó al "Pollo" Vignolo en medio de un debate por los partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo protagonizaron un fuerte cruce en vivo en ESPN luego de que el exfutbolista lanzara una fuerte crítica al relator. Minutos después de un tenso comienzo del pase entre F12 y F90 en el que el "Pollo" puso en aprietos a su compañero por faltar un día al programa, el campeón del mundo en México 1986 se la devolvió.

"Perdón a toda la gente de Corral de Bustos, que el otro día teníamos preparado un homenaje para el señor, pero el señor se fue. Disculpen a la gente", sostuvo Vignolo haciendo referencia a que el "Cabezón" pegó el faltazo en un día especial. Ruggeri no se guardó nada y le retrucó: "Pero estuvo el 'Cai'. Vos dijiste que ibas a ir y todavía te están esperando. El ciego está como loco".

Esto fue sólo el comienzo, ya que minutos después, y luego del saludo a Mariano Closs las chicanas siguieron. "Hoy no están ¿Qué les pasa hoy?", preguntó este último. A lo que Sebastián Vignolo agregó sobre Ruggeri: "Yo les voy a decir algo, a veces lo veo llegar intenso y a veces dormido". El "Cabezón" en un tono molesto respondió: "Estoy relajadito, bien. Estoy bárbaro y con energía. Amanecí temprano, a las 9".

Los chispazos entre los presentes en el estudio no cesaron y posteriormente, en medio del debate por los horarios de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional se cruzaron de nuevo. "Olvidate de nuestro trabajo. Nosotros vamos a decir que nos llevan a comentar, a relatar", aseguró Vignolo. Rápidamente el campeón mundial lo picanteó: "Lo único que falta es que te quejes vos".

El "Pollo" no se quedó callado y aseveró: "No me estoy quejando. No puedo abrir la boca hoy, me está pegando desde que llegué. No es lo mismo el martes a las 6 o 7 de la tarde, el miércoles a las 9 de la noche, la gente tiene que organizarse". Sobre esto último Ruggeri contestó y planteó un interrogante: "Esto que pasó ahora, que se juega martes y miércoles ¿No lo arreglaron los directivos antes?".

Ruggeri cruzó a Cascini y ninguneó a Ameal como presidente de Boca

"¿Todo lo que pasa en Boca lo define Riquelme?", preguntó Ruggeri apurando a Raúl Cascini en el regreso del exfutbolista -como invitado- a ESPN. Este último le respondió: "Lo de fútbol. Después obviamente que Román es vicepresidente. El tema de fútbol, lo demás no. El precio de la cuota, no sé que es lo que me estás preguntando, los socios. Está el presidente del club". El "Cabezón" no se conformó y lanzó: "¿Pero qué hace el presidente?".

Sobre esto, el exvolante del "Xeneize" contestó: "Lo que vos me estás preguntando, maneja el club. Después está el vicepresidente. No sé de que me estás hablando vos". Pero Ruggeri se lo tomó con gracia y sostuvo: "Jajaja me hacés reír, qué lindo sos. Está Riquelme ahí y me decís que lo maneja el presidente, dale Raúl".