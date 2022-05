Ruggeri cruzó a Cascini y ninguneó a Ameal como presidente de Boca: "Me hacés reír"

Oscar Ruggeri cruzó a Raúl Cascini en ESPN F90 y minimizó la función de Jorge Amor Ameal como presidente de Boca por la presencia de Juan Román Riquelme.

Raúl Cascini participó de ESPN F90 y tuvo un fuerte cruce con Oscar Ruggeri acerca del presente de Boca Juniors como club. El campeón del mundo en México 1986 con la Selección Argentina ninguneó a Jorge Amor Ameal y puso en duda su función como presidente del "Xeneize" por la presencia de Juan Román Riquelme como vice. Por este motivo, el exvolante lo defendió a capa y espada generando otro momento tenso en pleno programa.

No fue el único chispazo fuerte, ya que antes debatieron sobre el episodio en el que Román pidió que el plantel baje del micro tras un partido en La Bombonera. El "Cabezón" consideró esto como un error de parte de la cúpula de la dirigencia y esto molestó a Cascini, quien aseguró que no fue así. La pica entre ambos quedó y luego discutieron cuando se refirieron al actual mandamás de Boca.

"¿Todo lo que pasa en Boca lo define Riquelme?", preguntó Ruggeri apurando a Cascini. Este último le respondió: "Lo de fútbol. Después obviamente que Román es vicepresidente. El tema de fútbol, lo demás no. El precio de la cuota, no sé que es lo que me estás preguntando, los socios. Está el presidente del club". El "Cabezón" no se conformó y lanzó: "¿Pero qué hace el presidente?".

Sobre esto, el exvolante del "Xeneize" contestó: "Lo que vos me estás preguntando, maneja el club. Después está el vicepresidente. No sé de que me estás hablando vos". Pero Ruggeri se lo tomó con gracia y sostuvo: "Jajaja me hacés reír, qué lindo sos. Está Riquelme ahí y me decís que lo maneja el presidente, dale Raúl".

Cascini reveló cómo es Juan Román Riquelme como jefe en Boca

En principio, el exjugador habló de la tarea de Sebastián Battaglia como técnico luego de que la continuidad del DT esté en duda: "Nunca vamos a hablar con otra persona cuando tengamos a un técnico en el club. No somos de otra manera, respetamos a la persona con la que estamos trabajando, no quiere decir que no tengamos un plan B. Queremos que Sebastián se quede en el tiempo que estemos nosotros. No pensamos en lo peor, pensamos en lo mejor y somos positivos. Fuimos todos compañeros de él, son charlas muy fluidas y es muy lindo lo que se vive en el club".

"Tenemos un jefe como Román que está totalmente loco, nos tiene como locos todos los días. Una cosa es tenerlo de amigo y otra cosa es tenerlo de jefe. Está todo el día. Se queda en el predio hasta las 3 o 4 de la mañana. Estos dos años y medio se duerme muy poco pero es lo que nos gusta y lo hacemos con mucho cariño. Los muchachos que trabajan en inferiores también, se quedan todo el día en el predio. Es un placer ver cuando se juntan después de entrenar. Se quedan horas dentro del club, vas a las 6 o 7 de la tarde, hoy se quedan a ver el partido del Real Madrid", cerró Cascini.