Tensión en ESPN: El Pollo Vignolo acorraló a Cascini con preguntas sobre Riquelme

Raúl Cascini volvió al programa de Sebastián Vignolo, habló del presente de Boca Juniors y reveló cómo es Juan Román Riquelme como jefe en la institución.

Raúl Cascini estuvo en el programa de Sebastián Vignolo en ESPN pero esta vez fue como invitado y dio detalles del presente Boca Juniors, del que forma parte en la dirigencia. Durante la entrevista reveló distintas internas de la institución y entre ellos les contó a sus excompañeros cómo es Juan Román Riquelme como jefe en el "Xeneize", cumpliendo su tarea como vicepresidente. Además, se refirió a la actualidad futbolística del elenco que dirige Sebastián Battaglia.

El exvolante se puso en lugar de Román para responder a cada consultas que realizaron los periodistas presentes en F90. Tanto el "Pollo" Vignolo como Oscar Ruggeri lo atacaron constantemente a preguntas y Cascini esquivó los problemas al mejor estilo Riquelme. Sin embargo, cuando habló del ídolo no se guardó nada y reveló cómo los trata desde su posición.

En principio, el exjugador habló de la tarea de Sebastián Battaglia como técnico luego de que la continuidad del DT esté en duda: "Nunca vamos a hablar con otra persona cuando tengamos a un técnico en el club. No somos de otra manera, respetamos a la persona con la que estamos trabajando, no quiere decir que no tengamos un plan b. Queremos que Sebastián se quede en el tiempo que estemos nosotros. No pensamos en lo peor, pensamos en lo mejor y somos positivos. Fuimos todos compañeros de él, son charlas muy fluidas y es muy lindo lo que se vive en el club"

Por otro lado, sobre Juan Román Riquelme como vicepresidente en el club aseguró: "Tenemos un jefe como Román que está totalmente loco, nos tiene como locos todos los días. Una cosa es tenerlo de amigo y otra cosa es tenerlo de jefe. Está todo el día. Se queda en el predio hasta las 3 o 4 de la mañana. Estos dos años y medio se duerme muy poco pero es lo que nos gusta y lo hacemos con mucho cariño. Los muchachos que trabajan en inferiores también, se quedan todo el día en el predio. Es un placer ver cuando se juntan después de entrenar. Se quedan horas dentro del club, vas a las 6 o 7 de la tarde, hoy se quedan a ver el partido del Real Madrid".

El episodio del micro de Boca

"Ya que tengo acá me gustaría saber ¿Por qué la bajada del micro esa? Esa bajada cuando vos sabés que vos, Riquelme o yo sentados arriba no bajamos ni en pedo. Para mí es un error", lanzó Oscar Ruggeri y apuró a Cascini consultándole acerca de ese momento que marcó el ciclo de Sebastián Battaglia como DT de Boca.

El exvolante "Xeneize" dejó en claro cuál es su posición con respecto a lo que sucedió cuando Juan Román Riquelme pidió que el plantel baje del micro tras un partido en La Bombonera. "Para nosotros, para el plantel, para todos los que estuvimos en ese momento no fue un error. Solamente Román quería hablar con el plantel, alentarlos. No hay ningún problema, si no hubiesen querido en ese momento no había ningún problema", sostuvo Cascini.