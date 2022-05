Oficial: días y horarios de los cuartos de final de la Copa Liga Profesional

La AFA y la Liga Profesional confirmaron los días y horarios de los partidos de los cuartos de final del fútbol argentino. Las fechas oficiales.

La Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino ingresa en su etapa decisiva y la organización del certamen siempre ha sido un tema de debate. Sin embargo, luego de varias horas de especulaciones al respecto, tanto la AFA como la Liga confirmaron oficialmente cuáles serán las fechas para los cuatro partidos de la primera instancia de los playoffs.

Cabe destacar al respecto que Racing vs. Aldosivi y Boca vs. Defensa y Justicia estarán por un lado del cuadro, mientras que Estudiantes vs. Argentinos y River vs. Tigre lo harán por el otro sector de la llave en busca de las semifinales del torneo de la Primera división.

Las fechas de los cruces ya fueron oficializadas por las autoridades, tanto por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) como por la Liga Profesional:

Racing vs. Aldosivi el martes 10 de mayo de 2022 a las 19.15 en "El Cilindro" de Avellaneda.

en "El Cilindro" de Avellaneda. Boca vs. Defensa y Justicia el martes a las 21.30 en "La Bombonera".

en "La Bombonera". Estudiantes vs. Argentinos el miércoles a las 19.15 en Uno de La Plata.

en Uno de La Plata. River vs. Tigre el miércoles a las 21.30 en "El Monumental".

Copa de la Liga Profesional 2022: cuándo y dónde serán las semifinales

De esta forma, el vencedor del choque entre "La Academia" y "El Tiburón" se medirá con el que pase de la serie entre "El Xeneize" y "El Halcón" el sábado 14 de mayo a las 21.30 en el estadio de Lanús. Por el otro costado, el que avance entre "El Millonario" y "El Matador" se enfrentará al que triunfe entre "El Pincha" y "El Bicho" el mismo día, pero en la cancha de Huracán y en el primer turno: a las 16.30.

El cuadro de los cuartos de final de la Copa Liga Profesional 2022.

Copa de la Liga Profesional 2022: lo que debés saber de cuartos de final, semifinales y final

En la primera instancia de eliminación directa, todos los duelos serán a partido único y, en el caso del empate en los 90 minutos, habrá penales. En las semis será igual y en la final, si empatan, habrá una prórroga de 30 minutos también. Si persistiera la parda, entonces el título se definirá mediante la tanda de remates desde los doce pasos.

Todo indica que en las semifinales y en la definición por el trofeo dirán presente las hinchadas de ambos equipos. Por último, la final del campeonato será el sábado 21 o domingo 22 de mayo en el Mario Kempes de Córdoba, aunque todavía no se sabe el horario. Y también estarán las dos parcialidades.