Ruggeri le dijo adiós a ESPN F90 y sorprendió al Pollo Vignolo: "Me voy"

Oscar Ruggeri sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN F90 con un inesperado adiós en el inicio del programa.

Oscar Ruggeri lanzó una inesperada noticia en pleno ESPN y sorprendió a todos sus compañeros en la señal de Disney. Luego de la presentación de Sebastián Vignolo, el campeón del mundo tomó la palabra y el propio "Pollo" quedó atónito. Claro que, los dichos del "Cabezón" no pasaron para nada desapercibidos y derivaron en que el resto de los presentes pregunten los motivos de la decisión que resonó en las paredes del canal.

Lejos de cualquier debate futbolero, como es común, el exjugador de River Plate sacó el celular de su bolsillo y dejó en claro que abandonaría el grupo de WhatsApp del programa que comparte con los demás periodistas. A pesar de que los mismos le consultaron las razones, el exfutbolista no las contó y continuó con su objetivo. Acto seguido se dio el pase entre F12 y F90 en el que continuaron con el tema en cuestión y lo cargaron en vivo.

"¿Cómo le va? ¿Cómo anda?", soltó el "Pollo" Vignolo en el comienzo del ciclo. Ni bien la cámara enfocó a Ruggeri, el "Cabezón" respondió: "¿Cómo andan? Me voy del grupo. Un tiempo. Les voy a pedir... te pido permiso a vos". A su vez, el conductor le pidió que no tome decisiones en caliente, pero el campeón mundial en México 1986 insistió. Cabe destacar, que según aseguró el relator, esto se debió a "problemas de convivencia".

Luego de esto, Luciana Rubinska aprovechó la ocasión y lanzó: "Decile a Oscarcito que se sume a nuestro grupo", lo que generó que el conductor responda con un palito para su compañero: "No sería la primera vez que pasa de un equipo a otro". Estos dichos generaron que el resto de los presentes estallen de risa ante la situación y recuerden su pase de Boca Juniors a River Plate.

El Pollo Vignolo dijo lo que todos pensaban de Armani tras el error ante Vélez

Sebastián Vignolo realizó su clásico editorial en ESPN F90 y se refirió al error de Franco Armani en el duelo entre Vélez Sarsfield y River Plate. El periodista de la señal de Disney no dudó en opinar sobre el presente del portero, quien no tuvo una buena noche ante el "Fortín" y pasó por algo similar ante Sporting Cristal por el torneo continental. Ante esta situación, "El Pollo" aprovechó la ocasión para dejar en claro lo que piensa.

"El fútbol a veces no tiene paciencia ni memoria. A mí me enoja justamente eso. Me enoja levantarme, tener que hacer algunas cuestiones de la vida -colegios, hijo, acto- y escuchar: 'Increíble Armani' o 'Qué lo parió, Armani', yo ni lo nombraría. Porque no creo que le quepa ni siquiera una crítica, pero no porque el tipo juega sólo con el póster, porque también tiene actualidad. No sean injustos, el puesto de arquero es el más ingrato del mundo, creo por lo que uno ve desde afuera", sostuvo "El Pollo".