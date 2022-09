Ruggeri explotó contra el Chavo Fucks y protagonizaron un furioso cruce en ESPN: "Me hacen enojar"

Oscar Ruggeri explotó contra Diego "Chavo" Fucks en medio de un picante debate en ESPN F90 y protagonizaron un furioso cruce en la previa del partido de Boca ante Godoy Cruz.

Oscar Ruggeri explotó de bronca contra Diego "Chavo" Fucks en medio de un picante debate en ESPN F90. El campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 no se guardó nada contra el periodista, quien cuestionó el accionar de los jugadores en la actualidad para brindar notas a los medios. El "Cabezón", con experiencia en este caso, dio su opinión al respecto y se enojó al aire del mencionado ciclo televisivo.

Este furioso cruce se dio minutos después de que la dupla de técnicos de Godoy Cruz, Favio Orsi y Sergio Gómez, hablen con Mariano Closs en F12 en la previa del partido ante Boca Juniors. Los estrategas del "Tomba" se refirieron al presente del plantel de cara a este trascendental encuentro para la Liga Profesional de Fútbol que se disputará este viernes 23 de septiembre desde las 19:00 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Luego de la entrevista, en el pase de programa, se dio esta situación tensa.

"Recién hablaron los técnicos con Mariano y está bárbaro. Se hacen conocer, sabemos un poco más el pensamiento. Pero... ¿Qué haces si después te llama un chico de una radio? ¿Cómo le decís que no? Porque le decís que no, a un pibe que no tiene nombre", soltó Oscar Ruggeri en un principio haciendo referencia a que los medios chicos no tienen acceso a hablar con futbolistas de Primera División. El "Chavo" Fucks lo cruzó y exclamó: "¿Pero vos te pensás que lo llamaron por teléfono y dijeron 'Vamos a hablar con Mariano'? No. Hubo una producción que está trabajando hace un par de días".

"Bárbaro, hay una producción. Pero el pibe que tiene una radio, es periodista y no puede llegar ¿Cómo hace?", contestó el "Cabezón" y rápidamente recibió la respuesta del periodista: "El pibe llama al club y dice 'Queremos una entrevista con el entrenador'. Tiene que funcionar así". Esto desató la furia de Ruggeri, quien salió con los botines de punta: "¿Sabés como lo boletean? Pero dale, Chavo. Por favor, me hacen enojar. Al pibito le van a decir 'Vení mañana', dale. Lo sacan cagando. Los canales fuertes tienen posibilidades que no tienen los demás".

El Pollo Vignolo cometió un grosero error en una canción patria

Sebastián Vignolo cometió un grosero error cantando la Canción a la Bandera (Aurora) en pleno ESPN F90. El "Pollo" recordó momentos de su adolescencia en la secundaria para relacionarlos al mundo del fútbol pero, además de revelar algo malo de su etapa como estudiante, no tuvo cuidado a la hora de entonar el fragmento y se equivocó. Claro que, sus compañeros aprovecharon la ocasión para reírse al aire.

Y agregó "No fui abanderado no pero agarré la Papal, que era como entrar en la Sudamericana, yo llegué a esa en el Instituto Santa Rita, una vez. Y le avisas a todo el mundo: 'Hoy voy con la Papal', y pesa. Y llega un momento, cuando viene 'Azululala' y todas las canciones", soltó. Ante el error, sus colegas se lo tomaron con gracia y Daniel Arcucci lo corrigió. "Azul un ala", retomó Vignolo. "Pero nunca abanderado. Había un tipo que no sé como hacía. Era una cosa... muy bueno cuando tenía que sumar letras. Este tipo tenía una facilidad, era un crack y podía estar sin docente.