Rodolfo D'Onofrio reveló la oscura represalia de Macri por el gas pimienta: "Más clarito no te lo puedo contar"

Rodolfo D'Onofrio reveló un hecho que ocurrió con el despido de un abogado de River y militante del PRO en 2015, relacionado con Mauricio Macri.

El 14 de mayo de 2015 en La Bombonera, el gas pimienta lanzado por el hincha "Xeneize" apodado "Panadero" marcó un momento lamentable en la historia del Superclásico. Terminó con la serie Boca vs. River en los octavos de la Copa Libertadores y las ilusiones del local. En ese momento, Mauricio Macri despidió a un militante del PRO que trabajaba en el club de Núñez y viajó el día siguiente a la sede de Conmebol en Paraguay para mostrar las evidencias. Así lo detalló Rodolfo D'Onofrio en TyC Sports.

La máxima autoridad de River brindó una entrevista para el programa Super Fútbol en donde habló de varios temas relacionados a la actualidad y el futuro de la institución. Antonio Serpa, periodista e hincha del club de La Ribera lo apuró en vivo preguntándole acerca del episodio ocurrido en 2015 y D'Onofrio contó detalles de aquella noche y reveló lo que sucedió con Ignacio Villarroel, por entonces abogado de la institución de Núñez y militante del PRO.

"River no quiso continuar el partido, intentó que no se continuara jugando", lanzó el panelista. Y recibió la respuesta del mandamás "Millonario": "No es así, eso no es cierto. Ante lo que ocurrió, River presentó las evidencias. Nosotros no éramos parte en el juicio. Lo que hicimos fue llevar la documentación, nada más que eso, y después la Conmebol decidió. Todo eso es un invento de los que estaban en Boca en ese momento".

"Lo que tenés que hacer es presentar la documentación de lo que ocurrió en el lugar donde vos te sentiste afectado y eso hizo River. Te voy a contar más porque metiste el dedito. El día que ocurrió voy al vestuario y me viene a buscar el presidente de Boca, me pide por favor que lo acompañe a ver si podía hacer entrar a los jugadores de Boca comprometidos con 'La 12' que no dejaban que los jugadores de River entraran", agregó.

"A la mañana siguiente Villarroel viaja llevando toda la documentación a la Conmebol. Me llama Daniel Angelici y me dice: 'Rodolfo te pido disculpas la verdad no puedo creer lo que pasó'. Más tarde en un programa me dicen 'prendé la televisión' y lo encuentro a Angelici y a Arruabarrena matándome. Quien dio la instrucción para que hicieran eso no lo sé. Te quiero decir algo más. ¿Sabés que hicieron con Villarroel los del PRO? Lo echaron. Era un hombre que militaba en el PRO, ¿Está claro? Más clarito no te lo puedo contar", sentenció D'Onofrio.

El "Millonario" ganó 1 a 0 en la ida y empataba sin goles como visitante cuando terminó la primera mitad. Se disponía a salir a jugar el complemento y recibió el ataque del fanático que obligó al árbitro a suspender el partido. Varios integrantes del plantel comandado por Marcelo Gallardo no estaban en condiciones de jugar y tras lo reclamos a la entidad que rige el fútbol sudamericano finalmente el elenco del "Muñeco" avanzó de ronda.