Pollo Vignolo se cansó y le hizo un reclamo a Mariano Closs en ESPN: "Otra vez"

Sebastián "Pollo" Vignolo atacó en vivo a Mariano Closs en ESPN con un insólito reclamo en el pase de F12 a F90.

Sebastián Vignolo atacó en vivo a Mariano Closs con un insólito reclamo en ESPN. En lo que estuvo lejos de ser un debate futbolero -como suele suceder- el "Pollo" soltó un comentario ni bien su colega apareció en cámara para el pase de programa y dejó sin palabras al resto de sus compañeros. Por supuesto, el relator que se desempeña en F12 no se guardó nada, le respondió en vivo y continuaron charlando de otro tema.

Es que al conductor de F90 le molestó que su compañero tenga una vestimenta similar a la suya y no tardó en decírselo. Los distintos integrantes de ambos ciclos televisivos se quedaron atónitos ante esta inesperada situación, pero tan sólo duró pocos segundos. Ante la respuesta de Closs por su comentario, Vignolo se justificó y contó el motivo por el que lo hizo revelando el mal momento que vivió a nivel personal en las últimas horas.

"Va a estar Lautaro Martínez en un ratito con nosotros, habló (Martín) Demichelis y vamos a presentar a Mariano Javier Closs... otra vez la misma remera", esbozó el "Pollo" ni bien se lo vio a su colega. Acto seguido, el afamado relator radial y de la Champions en el canal le respondió: "No, sos vos el que te fijás que me pongo. Si ayer lo confesaste, me dijiste que te pusiste la blanca porque me viste de blanco, hoy te pusiste la celeste".

Luego de escucharlo, Vignolo dio la razón por la cual coincidió en la remera que eligió para utilizar en el programa: "Javi, esta vez no. No te pude ver, tuve mucho trámite, tengo un dolor en la cintura que no sabés lo que es, amigo". A raíz de estos dichos, Closs le preguntó su edad y el diálogo continuó en base a esto último. Claro que, esta cuestión poco tuvo que ver con River, Boca o el resto del fútbol argentino.

Ruggeri explotó de bronca contra Ibarra por el presente de Boca

"Todos queremos ganar, yo primero que nadie. Pero también hay algo importante para los jugadores y es la confianza. Vamos por la segunda fecha recién, no nos desesperemos. Tranquilidad. Los jugadores que la gente quiere ver van a tener sus oportunidades sin lugar a dudas. Es un año muy largo, con muchas competencias y les tengo que dar confianza", soltó Hugo Ibarra en la conferencia de prensa posterior a la igualdad con el "Ferroviario".

"Eso quiere decir que va a repetir. Termina la conferencia diciendo que le va a dar confianza a los jugadores y que recién va la segunda fecha. Y el día que se hace fútbol me saca del equipo... voy y le digo: '¿Te escuché diciendo que me ibas a dar confianza y me diste un partido?' Son declaraciones que te comprometen y quedás preso", sentenció Ruggeri en ESPN en respuesta a los dichos del estratega en conferencia de prensa. Ante esto, quien opinó de manera contundente y coincidió con su compañero fue Sebastián "Pollo" Vignolo, quien lanzó: "Es un peligro".