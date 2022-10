Polémico comentario de Ruggeri sobre el hincha de Gimnasia muerto: "Se terminó"

Oscar Ruggeri lanzó un polémico comentario en ESPN F90 sobre el hincha de Gimnasia que falleció en el lamentable hecho ocurrido en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Oscar Ruggeri lanzó un polémico comentario en ESPN horas después del fallecimiento de un hombre en el lamentable hecho ocurrido en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el marco del encuentro ante Boca Juniors, correspondiente a la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol, se dio este suceso que sin dudas conmovió a todo el fútbol argentino. El "Cabezón", de manera por demás desafortunada, dio su controversial opinión en la mencionada señal.

El exjugador de la Selección Argentina, en un principio, cuestionó el lugar en donde se realizó el partido que sólo duró 9 minutos debido a lo que pasó. Mariano Closs fue quien lo frenó y trató de explicarle la razón por la cual se disputó en el "Bosque" pero no pudo hacerlo porque el campeón del mundo en México 1986 lo interrumpió en medio del debate en el pase de programa entre F12 y F90.

"Quiero que me expliquen, cuando son partidos de estas características, para qué hicieron semejante estadio en La Plata. ¿No está preparada la gente para tremendo estadio que hay?", soltó Oscar Ruggeri en plena charla. En la misma línea, el exjugador agregó: "No está preparada la policía, algunos son pibes, no los educan".

Cuando Mariano Closs trató de aclarar lo sucedido, el "Cabezón" lo tapó y sostuvo: "De todas maneras, si se jugaba en otro estadio era distinto. Y no me vengan a dar vueltas. ¿Estamos preparados para organizar un evento semejante? La semana que viene seguimos para adelante y esa familia que perdió a ese hombre ya está, se terminó. No nos acordamos más. Hagan las cosas lo más simple posible".

ESPN: Ruggeri se olvidó el micrófono abierto y lanzó un fuerte insulto en vivo

Oscar Ruggeri se olvidó el micrófono abierto en el comienzo de ESPN y lanzó un polémico insulto al aire. El campeón del mundo en México 1986 le dio, sin querer, un comienzo tenso al programa conducido por Sebastián Vignolo, al margen de que todos sus compañeros reaccionaron con risas ante la situación. Una vez que el "Pollo" retomó la conducción, ni él ni los que integran el ciclo contaron a qué se debió el exabrupto del exjugador.

"Boludo", se escuchó por parte de Ruggeri ni bien terminó la música de presentación. Ante esto, y entre las risas evidentes de los demás periodistas, El "Pollo" dio inicio como es costumbre y anunció que sería una jornada larga por los distintos partidos que se disputarán en el día. Es que será la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League y también los cruces correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol.