Morena Beltrán mandó al frente a su novio con un dato íntimo: "No resiste"

Morena Beltrán habló de su relación con el futbolista Tomás Mantia y reveló un detalle íntimo de la pareja. La periodista de ESPN contó momentos de la vida cotidiana y no se guardó nada. Desde cómo comenzaron a salir, pasando por el presente de cada uno y las cosas que comparten juntos, la joven aprovechó la ocasión y mandó al frente al jugador que se desempeña en Flandria.

En una entrevista radial, Beltrán y su novio salieron al aire y se refirieron a todo sobre su vínculo. "No nos acordamos el día que nos pusimos de novios, pero ponele que fue hace un año y medio", lanzó la movilera. Por otro lado, el deportista aclaró cómo se dio ese cruce que los unió: "El editor de videos del club en el que jugaba es amigo nuestro. Nos conocimos en un boliche". Cabe destacar, que Mantia pasó por varias instituciones antes de llegar al "Canario".

Luego de esta introducción sobre sus inicios como novios, el futbolista no dudó y contó cómo son sus días: "Me levanto a las 6:30 para entrenar". Morena lo interrumpió y lanzó: "Después no resiste una serie a la noche, y se enoja si yo termino la serie, ja". Por su parte, Tomás soltó: "A las 11 de la noche se complica. Voy a contar algo, vi la nota del 'Pollo' a Messi y le molestó porque quería que la viéramos juntos".

Cabe destacar, que Tomás Mantia abandonó el fútbol en un momento de su carrera por sus afectos: "Es mucho tiempo estando lejos de mi familia, mis afectos. Y uno ve que no hay un progreso sostenido. Ni en la carrera ni en lo económico. Entonces surge el temor de pensar en el día de mañana. En qué pasa después del fútbol. Nosotros, más en la Primera Nacional, somos trabajadores del día a día como cualquier otro. Son contados los que se van a salvar con el fútbol a este nivel. Somos del mismo palo que el laburante”, reveló en una entrevista previa.

Morena Beltrán y su jugada promesa si la Selección Argentina gana el Mundial

Morena Beltrán hizo una promesa por si la Selección Argentina de fútbol gana el Mundial de Qatar 2022. Sobre el cierre de la conversación, Ezze le consultó a la invitada: "¿Qué promesa harías a cambio de que ganemos el Mundial? Algo medio jugado que se te ocurra...". Sorprendida por la última pregunta del ciclo, la reportera de ESPN contestó: "¡Ay! ¿Qué puedo hacer?". Y se animó: "Porque en realidad, un tatuaje ya no sé si es una promesa válida porque yo creo que nos vamos a tatuar todos...".

"Tengo tatuada la fecha de la Copa América, mirá si no me voy a tatuar el Mundial o algo...". Al mismo tiempo en el que pensaba la respuesta, Morena Beltrán se atrevió: "No sé, ¿qué hago? ¡Me tiño el pelo de celeste, no sé! ¡Horrible me va a quedar, chicos, pero bueno, un veranito!". "No sé, celeste y blanco... No sé qué hago, algo así", dudó la joven.