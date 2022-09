El novio de Morena Beltrán se retiró del fútbol y contó los motivos: "No estoy feliz"

El novio de Morena Beltrán y una noticia totalmente inesperada. Tomás Mantia y una decisión que tomó por sorpresa a los futboleros.

Tomás Mantia se hizo mucho más conocido en el mundo del fútbol tras conocerse su romance con Morena Beltrán. Sin embargo, hace un año también fue noticia por un retiro inesperado de la actividad profesional. "Estoy tranquilo porque es una decisión de vida", sostuvo el defensor en su momento.

Lo cierto es que Mantia retrocedió en la decisión de dejar el fútbol y actualmente juega en Flandria con la camiseta número 6. Sin embargo, en 2021 colgó los botines jugando para Alvarado y expresó sus razones en La Capital: "No imaginaba la repercusión que tuvo todo esto. Hay veces que en el día a día uno no se da cuenta el valor que tiene como persona… Cuando pasan estas cosas y recibís tantas cosas lindas… No sabés lo bien que me hizo”.

“No estoy feliz por dejar el fútbol pero estoy tranquilo porque es una decisión de vida. No la estaba pasando tan bien. Lo venía analizando desde hace tiempo. Y no es por el lugar en el que estaba eh. Probablemente en el Real Madrid me hubiese pasado lo mismo. Es algo interno”, supo decir Tomás Mantia, que actualmente tiene 28 años y milita en la Primera Nacional.

Tomás Mantia tomó la decisión de retirarse temporalmente por sus afectos

Posiblemente haya recapacitado en compañía de sus seres queridos y decidió seguir jugando, pero Tomás Mantia había determinado retirarse (justamente) por sus afectos: "Es mucho tiempo estando lejos de mi familia, mis afectos. Y uno ve que no hay un progreso sostenido. Ni en la carrera ni en lo económico. Entonces surge el temor de pensar en el día de mañana. En qué pasa después del fútbol. Nosotros, más en la Primera Nacional, somos trabajadores del día a día como cualquier otro. Son contados los que se van a salvar con el fútbol a este nivel. Somos del mismo palo que el laburante”.

“Creo que tomé la decisión correcta. Voy por otro desafío. Uno cuando juega al fútbol se siente un poco inútil para la vida. No le tengo miedo a lo que viene aunque lógicamente existe un poco de temor porque nunca hice otra cosas más que jugar al fútbol. Voy a arrancar kinesiología y también tengo un proyecto para armar unas canchas de fútbol. Y para eso me vuelvo a Rosario, para estar con mi familia y mis amigos. Ahora estoy desarmando el departamento en Mar del Plata para viajar”, dijo Tomás Mantia en 2021. Lo cierto es que de Mar del Plata se fue, pero ahora defiende los colores del "Canario".