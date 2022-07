Martín Palermo apuntó contra Darío Benedetto por sus actitudes en Boca: "Se expone"

Martín Palermo habló del presente de los jugadores de Boca Juniors en ESPN F12 y no se guardó nada contra Darío "Pipa" Benedetto.

Martín Palermo analizó el presente de Boca Juniors y apuntó contra Darío Benedetto por sus actitudes. El gran referente del club de La Ribera no se guardó nada a la hora de hablar del atacante, quien en distintos momentos mostró una faceta que al "Loco" no le gustó. Casualmente, el "Pipa" es el mejor delantero del "Xeneize" luego del retiro del ídolo en el año 2011 con 57 goles en 99 partidos.

Si bien Palermo fue bastante crítico a la hora de opinar sobre el actual 9 del elenco "Azul y Oro", también lo elogió por su rendimiento. Es que Benedetto es uno de los mejores futbolistas del plantel en lo que va de su segundo paso por la institución y se convirtió en un nombre infaltable en el 11 titular de Sebastián Battaglia. Sin embargo, su forma de ser trajo consigo varias polémicas y el exgoleador boquense lo mencionó en sus respuestas a Mariano Closs en ESPN F12.

En principio, Martín Palermo habló sobre cómo se acomodó Darío Benedetto desde su regreso a Boca Juniors: "Al 'Pipa' desde que llegó le costó, pero después consolidó su lugar". El conductor del ciclo lo interrumpió y lanzó una pregunta: ¿Cómo lo ves hoy?". El exdelantero escuchó la consulta y respondió: "Es un jugador importante para el ataque de Boca y complementándose con Villa es muy importante".

Por otro lado, el "Loco" fue muy crítico con las actitudes del "Pipa": "El liderazgo lo tiene que tener por lo que transmite adentro de la cancha. A veces le bajaría un poquito el perfil en esto de estar peleándose todo el tiempo porque se expone mucho. A mí en algún momento también me pasó. Uno viéndolo ahora desde otro lado le diría eso, no exponerse tanto a confrontar con los demás".

Martín Palermo habló de la posible llegada de Arturo Vidal a Boca

Además, Martín Palermo se refirió a la chance de que el chileno Arturo Vidal llegue al "Xeneize": "Tienen que consensuar cuál es la pretensión del entrenador a ciertos jugadores para reforzar un plantel. Consensuar para ver si no está al alcance del club pero sí una exigencia que de un momento a otro se avance o no y que sea una postura del club para saber si están o no al alance de un jugador como Vidal y ahí ya aclara toda duda para el entrenador y la gente".

Por último, habló de lo que él haría como DT: "Yo como entrenador lo llamo y le digo 'Vidal ¿Querés venir a jugar en Boca? Que diga sí o no, es muy simple. No me meto en Seba, pero yo trato de llegar al jugador, de saber que el jugador está interesado en venir a jugar a Boca. O en el caso de Aldosivi, a principio de año tuvimos que traer a 12 jugadores y a cada uno los fui llamando".