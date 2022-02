Mariano Closs humilló a un compañero al aire en ESPN F12: "Perdiste"

En pleno ESPN F12, Mariano Closs fulminó al movilero Augusto César, quien cubre la actualidad de Boca Juniors, en medio del debate por los juveniles.

Rodrigo Aliendro, volante que se desempeña en Colón de Santa Fe, está cerca de llegar a Boca Juniors. Luego del gran partido que hizo en La Bombonera, según informaron en ESPN F12, arregló de palabra que en junio de 2022 se sumará al "Xeneize" en condición de jugador libre. En el mencionado ciclo, mientras hablaban del tema, Mariano Closs liquidó al movilero Augusto César por pedir mayor participación de los juveniles en vez de sumar refuerzos.

César opinó que para mejor rendimiento del equipo, Sebastián Battaglia tenía que utilizar a los jóvenes del plantel. Con este argumento, cuestionó la llegada de Aliendro y la del futbolista paraguayo Oscar Romero, quienes ocuparían el lugar de promesas como Agustín Almendra y Aaron Molinas, respectivamente. El relator tiene una visión muy distinta y se lo demostró, aunque de una manera que no fue la correcta.

"Con la llegada de Oscar Romero ¿No se está llenando un poquito de jugadores el equipo? Lo que contaba el Consejo de jugar con los chicos no salió", sostuvo Augusto César y apuntó contra el sector liderado por Juan Román Riquelme y demás exjugadores de Boca. El periodista Martín Costa fue el primero en cruzarlo: "¿Podemos terminar ya con la historia de los chicos y grandes, y que empiecen a armar un equipo?".

Mariano Closs no perdió el tiempo y salió con los tapones de punta contra César: "La jugada de los chicos no te salió, ya está. Es tu jugada y perdiste, la pulseada de los chicos la perdiste lamentablemente. Parece que competís internamente para que ponga a los chicos con los grandes". Sobre esto, el movilero respondió: "El otro día con los grandes no fue un gran equipo precisamente, y jugaron todos los que quieren ustedes. Tienen que jugar los que juegan bien, no con el apellido".

La confirmación en ESPN sobre el arreglo de Aliendro con Boca

Esteban Edul, panelista de ESPN F12 contó en vivo la gran novedad para el "Xeneize" que alegró a Román: "Rodrigo Aliendro, es el jugador que Boca está en condiciones de contratar para junio que es cuando se termina justamente su vínculo con Colón". A esto, el relator agregó: "Esta es una gran incorporación, este chico es bueno de verdad". De esta manera se refirió a que las incorporaciones en este mercado de pases no fueron de lo mejor.

"Se terminaron de convencer el domingo cuando lo vieron jugar fantástico a pesar del estado de la cancha de Boca, el se destacó. Su contrato con Colón termina en junio y hay un tema económico. Hay un vínculo muy directo entre el representante", agregó Edul. Martín Costa, por su parte, contó que el representante histórico de Juan Román Riquelme es también el del jugador, lo que sería importante para la llegada del futbolista de 31 años al club.