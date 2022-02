Festeja Riquelme: la estrella del fútbol argentino que llegaría a Boca en junio

Juan Román Riquelme cerró la llegada a Boca Juniors en junio, de una estrella del fútbol argentino.

El mercado de pases del fútbol argentino todavía no terminó, y Boca Juniors ya negocia de cara a futuro. Luego de la llegada del atacante paraguayo Oscar Romero, Juan Román Riquelme tiene en mente un mediocampo plagado de estrellas para el mes de junio. Es por eso, que ya acordó de palabra con un futbolista estrella que tuvo un comienzo prometedor en la Copa de la Liga Profesional y es una de las figuras indiscutidas de su equipo.

Según confirmaron en ESPN F12, hay varios puntos por los cuales el volante apuntado por el Consejo de Fútbol llegaría al "Xeneize". Uno de ellos, es que su representante es Daniel Bolotnicoff, histórico manager del vicepresidente del club. Por otro lado, le quedan menos de seis meses de contrato y, si su arribo se lleva a cabo, llegará en condición de libre, lo que significará un problema económico menos en la institución boquense.

Esteban Edul, panelista del mencionado ciclo que se emite de lunes a viernes de 12 a 13 con la conducción de Mariano Closs, contó en vivo: "Rodrigo Aliendro, es el jugador que Boca está en condiciones de contratar para junio que es cuando se termina justamente su vínculo con Colón". A esto, el relator agregó: "Esta es una gran incorporación, este chico es bueno de verdad", aludiendo que las incorporaciones en este mercado de pases no fueron de lo mejor.

"Se terminaron de convencer el domingo cuando lo vieron jugar fantástico a pesar del estado de la cancha de Boca, el se destacó. Su contrato con Colón termina en junio y hay un tema económico. Hay un vínculo muy directo entre el representante", agregó Edul. Martín Costa, por su parte, contó que el representante histórico de Juan Román Riquelme es también el del jugador, lo que sería importante para la llegada del futbolista de 31 años al club.

Quien cuestionó el posible arribo de Aliendro en junio fue el periodista Augusto César, quien sigue la campaña del "Xeneize" para ESPN: "Es un jugador bárbaro pero, con la llegada de Oscar Romero ¿No se está llenando un poquito Boca de jugadores? Lo que contaba el Consejo de jugar con los chicos no salió. Y el otro día con los grandes no fue un gran equipo. Tienen que jugar los que juegan bien, no por el apellido", concluyó.

Lo que se viene para Boca

En cuanto a la Copa de la Liga Profesional, que ya comenzó con el empate 1 a 1 ante Colón en La Bombonera, sabe los días y horarios de las próximas cuatro fechas. Visitará a Aldosivi el miércoles 16 de febrero a las 19:15 y jugará como local ante Rosario Central el domingo 20 a la misma hora que contra el "Tiburón". Ya en la cuarta jugará como visitante ante Independiente el sábado 26 de febrero a las 21:30, y en la quinta recibirá a Huracán 8 días después a las 19:15.