Latorre se la pudrió a Morena Beltrán y dejó mudo al Pollo Vignolo: "No le sigan la corriente"

Diego Latorre se pudrió en plena transmisión de Barracas vs. River, explotó contra Morena Beltrán y dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo mientras relataba.

Diego Latorre explotó contra Morena Beltrán en plena transmisión del partido entre Barracas Central y River Plate por la Liga Profesional. El comentarista dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo, que no contestó ante su enojo. En cuanto al encuentro en cuestión, el "Guapo" se impuso por 2 a 1 ante el "Millonario" en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia y los de Martín Demichelis tendrán que esperar algunas fechas más para lograr el objetivo de salir campeones.

El momento tenso del cotejo transmitido por la pantalla de ESPN Premium se dio cuando se acercaban a los cinco minutos de la segunda mitad. El local ganaba 1 a 0 con el tanto de Carlos Arce y los de "Micho" no la pasaban nada bien. Sin embargo, el relator comenzó con el "juego" de los futbolistas que pasaron por ambos clubes y, como sucedió otras veces, "Gambeta" mostró su bronca contra la periodista que no dudó en participar y enmudeció a su propio compañero.

"Creo que lo dejamos tranquilo hoy, con el tema de los...", adelantó Vignolo sin completar la frase en la que se refería al tema en cuestión. Sin embargo, si bien el "Pollo" no participó, la que sí irrumpió fue Morena Beltrán. "Tengo algunos...", agregó la joven y desató la furia de Latorre que rápidamente esbozó: "No, no le sigan la corriente". Ante esto, su compañera contó a tres futbolistas que vistieron ambas camisetas: "Por ejemplo, Carlos Arano, Lucas Mareque y Tomás Lecanda".

Por supuesto, no es la primera vez que el exjugador de Boca Juniors y Racing Club se enoja en plena transmisión. Es que, normalmente, los relatores de la señal de Disney insisten en esto y, cuando le toca comentar, Latorre no se guarda nada. Claro que, esta vez el conductor de ESPN F90 no fue el apuntado, ya que la que opinó fue la periodista que estuvo en el campo de juego de Barracas Central.

El Pollo Vignolo se cansó de Ruggeri en ESPN y salió al cruce

Mientras debatían acerca de la victoria de River frente a The Strongest de Bolivia por la Copa Libertadores de América, el conductor de F90 observó el calzado del exfutbolista y comenzó: "No podés salir así en televisión...". "¿Qué pasó?", se sorprendió el panelista. "¿De dónde venís, del campo, amigo?", reaccionó el relator. Sin embargo, el ex Real Madrid se defendió: "¡Mirá cómo están! ¡Están brillosos!".

Sin embargo, el conductor de ESPN insistió y opinó que calzarse así "es limpiarse la boca con la camisa" y Ruggeri le contesó: "¡Dejate de joder, Pollo!". "¿No te preocupás por los zapatos?", le preguntó el presentador. "¡No me quemés!", le pidió su interlocutor. Igualmente, Sebastián opinó que "dicen que los zapatos definen a las personas... ¿Leyeron ustedes eso?". "¿Sí? ¿Y si no tenés zapatos y andás en zapatillas entonces, qué hacés?", respondió el exjugador.