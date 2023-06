El Pollo Vignolo se cansó de Ruggeri en ESPN y salió al cruce: "No me quemés"

El Pollo Vignolo retó a Oscar Ruggeri en vivo en ESPN F90, en la televisión. La advertencia del conductor y la inesperada respuesta del panelista al aire.

Sebastián "Pollo" Vignolo retó a Oscar Ruggeri en ESPN F90, el programa de televisión que ambos comparten. El conductor quiso chicanear al panelista, aunque le salió mal y sus compañeros se rieron al aire. Como siempre, se dio un duelo particular en vivo entre el relator y exdefensor de Boca y River entre otros.

Durante la emisión del miércoles 28 de junio de 2023, todo comenzó cuando "Seba" se burló del "Cabezón" por sus zapatos viejos y gastados. De hecho, el presentador le pidió a uno de los productores que fuera hasta su camarín a buscar un par suyo para reemplazar a los que tenía puestos Oscar, que salieron en primer plano.

El Pollo Vignolo cargó a Ruggeri en ESPN por sus zapatos: "No podés salir así"

Mientras debatían acerca de la victoria de River frente a The Strongest de Bolivia, el conductor de F90 observó el calzado del exfutbolista y comenzó: "No podés salir así en televisión...". "¿Qué pasó?", se sorprendió el panelista. "¿De dónde venís, del campo, amigo?", reaccionó el relator. Sin embargo, el ex Real Madrid se defendió: "¡Mirá cómo están! ¡Están brillosos!".

Los zapatos de Ruggeri desataron un insólito debate en ESPN F90.

Sin embargo, Vignolo insistió y opinó que calzarse así "es limpiarse la boca con la camisa" y Ruggeri le contesó: "¡Dejate de joder, Pollo!". "¿No te preocupás por los zapatos?", le preguntó el presentador. "¡No me quemés!", le pidió su interlocutor. Igualmente, Sebastián opinó que "dicen que los zapatos definen a las personas... ¿Leyeron ustedes eso?". "¿Sí? ¿Y si no tenés zapatos y andás en zapatillas entonces, qué hacés?", respondió el exjugador.

A pleno con su postura, Ruggeri expresó que "lo principal en las personas es el calzoncillo. ¡Lo principal! Se baja el pantalón. El calzoncillo bueno, limpio, que no tenga palomas...". "Nosotros, cuando vamos al baño, vamos y hacemos en esos cositos chiquitos. Lo ponemos así, no nos vamos a secar... Lo sacamos y lo volvemos a meter. ¿Qué me mirán así? ¡No se hagan los boludos!", estalló el ex San Lorenzo.

A puro detalle desagradable, el exzaguero continuó con una situación que habitualmente les ocurre a los hombres: "Después vemos el calzoncillo y está un poquito amarillo...". "¡Por eso, ropa interior oscura! Lo ideal sería marrón", acotó Vignolo. "¿Marrón por las palomas? Te caés, te llevan en una ambulancia, te sacan el pantalón...", reaccionó Ruggeri. En ese instante irreumpió Diego "Chavo" Fucks y remató: "¿Pero si te morís de qué te sirve el pantalón? ¡Te morís en la calle y te sacan en la morgue! ¿Qué tiene que ver que estés todo cagado?".