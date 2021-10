La deprimente frase de Alejandro Fantino sobre su futuro: "Me está abandonando"

Alejandro Fantino habló de su carrera en ESPN Show y lanzó una deprimente frase sobre su presente.

El streamer Luquitas Rodríguez se sumó como invitado al programa ESPN Show de Alejandro Fantino. Junto a Emiliano Pinzón y Sergio "Tronco" Figliuolo lo entrevistaron y repasaron varios momentos de su carrera. En medio de la nota el conductor habló del presente que atraviesa y lanzó una deprimente frase con respecto a su incierto futuro.

Hoy destinado a comandar el mencionado ciclo y además liderar Intratables, el relator ocupa su tiempo plenamente en el periodismo pero parece que no está muy contento o al menos que no le queda mucho en lo que vive actualmente. Así lo expresó minutos después del momento bizarro que compartieron junto al humorista en vivo.

En principio dialogaron acerca de una de las plataformas de moda para realizar streaming y Pinzón preguntó: "Si nosotros vamos a Booyah cuando termina el año, ¿Nos va a ir bien?" a lo que Rodríguez respondió: "Yo creo que esto es absolutamente stremeable porque no tiene coyuntura. El domingo juega Boca y River y no estamos hablando de nada".

Sobre esto el conductor sostuvo: "Nosotros decidimos definitivamente estar afuera. A mí la carrera me está abandonando a pasos agigantados. Me estoy yendo mas o menos armado, tengo mi casa, un departamentito y unos manguitos ahorrados. Luquitas, 25 vidas tenés que vivir para vivir lo que yo viví en 25 años de carrera. Me está abandonando de a poco, voy a terminar como el actor de Birdman, Michael Keaton"

La delirante idea de Alejandro Fantino para el fútbol argentino

Sobre su idea de ingresar a una plataforma para realizar transmisiones aseguró: "Quiero entrar a Booyah ¿Sabés de qué hablaría? Si los centrales en el fútbol no deberían ser pareja en la vida real. Tomado de Epaminondas, que tuvo el único batallón que venció a los espartatnos. Se llamaba batallón sagrado de Epaminondas. Hacía que el escudero y el guerrero de al lado fueran pareja, que durmieran juntos, se amaran, se besaran y tuvieran sexo en una carpa".

Y agregó: "Epaminondas sostenía que tanto el amor como la vergüenza son unificadores. Decía yo soy pareja tuya y estamos en un combate, vienen los persas y te hieren a vos y yo voy a dejar mi vida por salvarte: amor. Y si yo veo que vienen muchos y me escapo me va a dar vergüenza escaparme ante mi pareja. El formaba parejas, el batallon sagrado de Epaminondas que le ganaron a los espartanos eran parejas", afirmó.

Por último mencionó duplas de centrales del fútbol argentino para seguir con su idea; "Para mí Ruggeri y el "Tata" Brown deberían haber sido pareja en el 86. El "Cali" Izquierdoz y Rojo deberían ser pareja. Durante el campeonato se separan de sus esposas. Lo mismo con Tuzzio y Ameli y no hubiese pasado lo que pasó", recordando un antiguo hecho entre los por entonces defensores de River.