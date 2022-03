Esteban Edul se plantó contra Mariano Closs en ESPN: "Estoy en desacuerdo"

Esteban Edul discutió en ESPN F12 con Mariano Closs y lo frenó al aire mientras debatían sobre los dichos de Pep Guardiola sobre River, Julián Álvarez y Boca.

Se armó el debate en la mesa de ESPN F12 y los protagonistas fueron Esteban Edul y Mariano Closs. Mientras hablaban sobre los dichos de Pep Guardiola acerca del fútbol argentino en el podcast de Olé, el panelista se plantó contra el conductor en vivo. El técnico catalán del Manchester City elogió a Marcelo Gallardo, al juego de River, a Julián Álvarez y además reveló a qué equipo estaría dispuesto a dirigir en caso de venir a Argentina.

No es la primera vez que el mencionado periodista cuestiona algo sobre el "Millonario". Luego del triunfo 2 a 0 del elenco del "Muñeco" ante Newell's por la Copa de la Liga Profesional, discutió fuerte con Sebastián "Pollo" Vignolo. El tema en cuestión fue el gol que convirtió el colombiano Juan Fernando Quintero, el cual Edul minimizó y se ganó la crítica de varios de sus colegas al aire de la señal televisiva.

"Yo defendí esta parada, dije ¿Cómo no va a ver a River? Sabe como lo para al equipo en los buenos momentos. Habló de un esquema diamante, lo que este año Marcelo no tiene ganas de poner con dos delanteros. Pero a Guardiola y a mí nos gusta con dos delanteros", aseguró Closs dando su opinión acerca de lo que expresó el entrenador de los "Blues". "Me gusta su forma de jugar en diamante con dos puntas", fue la afirmación de Pep.

"Estoy totalmente en desacuerdo con lo que estás diciendo. Para mí el esquema diamante son tres volantes y el enganche. Eso River lo hizo, el rombo en la mitad de la cancha", lanzó Edul. A lo que el relator respondió: "Para mí son tres, los dos costados bien abiertos, los dos de adentro y los dos de arriba. El diamante es así". Luego, el periodista agregó: "River jugó sólo como dice Guardiola cuando estaba Pisculichi y los dos puntas".

Pep Guardiola reveló a qué equipo grande dirigiría en Argentina

El técnico español habló en el podcast de Olé: "Admiro mucho la consistencia en el tiempo. Le venden jugadores y sigue estando ahí. No lo conozco y no he podido charlar con él, no estuve en el Monumental para hacer un análisis profundo, pero el hecho de estar tanto tiempo ahí es porque hay algo", aseguró Guardiola sobre Marcelo Gallardo. Acerca de Julián Álvarez, sostuvo: "Huele el gol y vale dinero. Es un jugador para nosotros y la próxima temporada estará en el club".

Acerca de su preferencia en el fútbol argentino, el técnico español no dejó dudas pero sí se lo tomó con gracia: "No sé cuál será mi destino dentro de unos años. Cuando me tenga que ir del City me voy a ir. Si necesitaría irme a Argentina a entrenar... yo que sé, -a Boca por ejemplo, para que no se enfaden los de Boca porque me dijeron que elogié a River, je... pues me iré a Boca. Qué se yo ¿Quién lo sabe?