Pep Guardiola reveló a qué equipo grande dirigiría en Argentina: "Que no se enfaden"

Pep Guardiola reveló a qué equipo grande le gustaría dirigir en nuestro país. ¿Boca o River?

Pep Guardiola se refirió nuevamente al fútbol argentino en una interesante entrevista. En este caso, habló para el podcast de Olé y se dirigió principalmente al presente de River Plate y Boca Juniors. En la mencionada charla elogió nuevamente el juego de Marcelo Gallardo en el "Millonario", el talento de Julián Álvarez y además contó a cuál de los dos clubes dirigiría en un futuro. El extécnico del Barcelona no dudó al contar su preferencia.

Mientras tanto, su Manchester City se prepara para lo que será el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. En la ida, venció 5 a 0 al Sporting de Lisboa en Portugal y este miércoles 9 de marzo recibirá en su estadio al elenco luso. Además, cabe destacar que los "Blues" lideran la tabla de posiciones de la Premier League con seis puntos por encima del Liverpool, que tiene un partido menos, a 10 fechas del final del torneo.

"Admiro mucho la consistencia en el tiempo. Estar en una liga competitiva, en una Libertadores. Le venden jugadores y sigue estando ahí. No lo conozco y no he podido charlar con él, no estuve en el Monumental para hacer un análisis profundo, pero el hecho de estar tanto tiempo ahí es porque hay algo", aseguró Guardiola sobre Marcelo Gallardo. Acerca de Julián Álvarez, sostuvo: "Huele el gol y vale dinero. Es un jugador para nosotros y la próxima temporada estará en el club".

Acerca de su preferencia en el fútbol argentino, el técnico español no dejó dudas pero sí se lo tomó con gracia: "No sé cuál será mi destino dentro de unos años. Cuando me tenga que ir del City me voy a ir. Si necesitaría irme a Argentina a entrenar... yo que sé, a Boca por ejemplo, para que no se enfaden los de Boca porque me dijeron que elogié a River, je... pues me iré a Boca. Qué se yo ¿Quién lo sabe?

El inesperado elogio de Pep Guardiola a Marcelo Bielsa tras su salida del Leeds

"Me da mucha pena por él. Su legado sigue ahí. En Leeds y en los jugadores. Su influencia es inmensa. Desafortunadamente los entrenadores estamos sujetos a los resultados. Y últimamente no eran buenos. Pero el juego de Leeds en estos últimos 3 o 4 años fue espectacular para ver. Obviamente le deseo lo mejor para el futuro", aseguró Guardiola, quien no dudó en opinar de lo que piensa sobre Bielsa..

Y agregó: "Quienes pierden son Leeds y sus jugadores. Como persona, no es diferente a los que lo rodean. Pero bueno, los resultados definen nuestro futuro". El presente no es el mejor, ya que con 27 fechas disputadas, el Leeds suma un total de 23 unidades, producto de 5 victorias, 8 empates y 14 derrotas. A su vez, está al borde de los puestos del descenso que actualmente ocupan el Burnley (21), el Watford (19) y el Norwich City (17).