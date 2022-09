ESPN: el Cai Aimar se calentó con el Chavo Fucks y se fue de F90

Carlos "Cai" Aimar reaccionó contra el "Chavo" Fucks, se enojó y se fue del estudio de ESPN luego de un picante debate futbolero.

Carlos Aimar se enojó en vivo con Diego Fucks en pleno ESPN F90 durante un picante debate futbolero. El "Cai" abandonó el estudio tras discutir con el "Chavo", quien cuestionó el trabajo de Marcelo Gallardo el River Plate. No es la primera vez que el conductor que reemplaza a Sebastián "Pollo" Vignolo se refiere a lo que hace el "Muñeco" en el "Millonario", pero su compañero se cansó y lo demostró al aire con una inesperada reacción.

Una discusión similar se dio un día anterior en el mismo ciclo entre Federico Bulos y Oscar Ruggeri por algo referido al DT de la "Banda". El campeón del mundo explotó de bronca contra el panelista y Fucks puso paños fríos para que la charla no pase a mayores. En esta ocasión, el propio comentarista fue quien inició la polémica y generó que Aimar se pudra en vivo y tome la decisión de irse dejando sin palabras al resto del panel.

"Si vieron el programa de ayer, hay un grupo de entrenadores que opinan que tácticamente Gallardo es menos que ellos. Entonces yo irónicamente dije que no labura. Pero está laburando mucho con Solari y le dio resultado", soltó el "Chavo" Fucks haciendo referencia al debate que se dio horas antes. Igualmente, el periodista destacó lo que logró el "Muñeco" con Juan Pablo Solari, quien recientemente llegó a la institución y tuvo muy buenos desempeños.

Ante sus dichos, y más allá del mencionado elogio, el "Cai" Aimar le respondió en un tono alto, se levantó y se fue del estudio. Antes de hacer esto, el extécnico expresó: "¿Que le falta técnica a Gallardo? No, me estás jodiendo. Dejate de joder, mirá la pelotudez que está diciendo, me voy. Me voy en serio. ¿Es en joda? Hizo todos los sistemas, juega con 3, con 4. Vamos, dejate de joder loco".

La sorpresiva amenaza de ESPN a Daniel Arcucci

La producción de ESPN sorprendió a Daniel Arcucci con una inesperada amenaza el pleno programa en vivo. El periodista reemplazó a Sebastián Vignolo en la conducción del ciclo luego de que este último viaje por unos días a Europa y vivió un momento incómodo en el que también participaron sus compañeros. Oscar Ruggeri se prendió en la charla y reveló un detalle polémico en referencia al "Pollo".

"Soy el técnico y me están haciendo una sugerencia. Me dicen 'Hacé esto si no te rajamos'. Y el tema es liberarlos. Es que soy interino, soy como el 'Negro' Ibarra. Yo estoy confirmado hasta el viernes, pero ojo si me va muy bien eh", soltó Daniel Arcucci sobre lo que le comunicaron por parte de la producción. Los integrantes del equipo periodístico escucharon atentamente las palabras del conductor y, con alguna que otra risa, opinaron.