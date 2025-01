En ESPN, Latorre enfureció y destrozó a Fernando Gago en Boca: "Equivocado"

En ESPN, Latorre enfureció contra Boca y destrozó a Gago

Luego del empate de Boca Juniors sin goles ante Argentinos Juniors en el debut de la Copa de la Liga Profesional y antes del partido contra Unión de Santa Fe, Diego Latorre analizó el presente del equipo y apuntó contra Fernando Gago. El exjugador de la institución que se desempeña como panelista en ESPN F90 no dudó en atacar al DT por sus decisiones, pero también por sus declaraciones. Es que el equipo no ganó y ahora tendrá un nuevo desafío para sumar de a tres contra el "Tatengue".

Sin embargo, la crítica del exfutbolista no tuvo que ver con el resultado del cotejo del pasado domingo en La Bombonera sino con lo que dijo el propio "Pintita" tras la igualdad contra el "Bicho". Por esto, si bien "Gambeta" lo destacó en el ciclo deportivo de televisión de todos los mediodías por su trabajo, también fue sumamente picante a la hora de dejar en claro lo que piensa acerca del entrenador con pasado en Racing. Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas en el mundo Boca.

"Gago es un técnico que tiene cosas interesantes. Lo que sí no comparto para nada es una corriente nueva de entrenadores que no solamente está representada por Gago. Creen que van a ganar el partido ellos y no son serviciales para ayudar a que los jugadores lo ganen. Parece bastante obvio, pero es algo que divide. Con lo que dijo el otro día que 'los jugadores no hicieron lo que veníamos ensayando' se pone encima de un equipo de fútbol en lugar de ser servicial a los jugadores. En definitiva, tiene que ayudar a que un jugador o un equipo crezca", esbozó Latorre con respecto al rendimiento de Gago como DT.

Por otro lado, el exfutbolista continuó con su idea y lanzó: "Me parece un pensamiento equivocado si el entrenador pretende siempre desde la táctica de mover jugadores ganar un partido, superar a un rival. Me parece reduccionista, erróneo, limita al jugador, va en contra de la realidad, de lo que pasa en un partido de fútbol. Si no se saca eso rápidamente de que gano en el pizarrón estás en un terreno... es lo que le pasaba a Demichelis que hablaba de modelos y el equipo no daba 3 pases seguidos".

Boca empató sin goles ante Argentinos Juniors en la Bombonera

¿Cuándo juegan Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors por el Apertura en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025?

El "Tatengue" y el "Xeneize" se enfrentan este miércoles 29 de enero a las 19.15 por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025 en La Bombonera. El partido será transmitido en vivo por la señal ESPN Premium, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Boca sin referentes: la dura lesión de Ander Herrera y la ausencia inesperada de Cavani

Luego del empate de Boca Juniors sin goles ante Argentinos Juniors en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, Fernando Gago recibió la peor noticia de cara a la segunda jornada ante Unión de Sante Fe. El DT no contará con el crack español Ander Herrera, quien llegó en este mercado de pases, pero tampoco tendrá a disposición a Edinson Cavani, quienes se suman a Marcos Rojo. De esta manera, habrá referentes que se perderán este compromiso.