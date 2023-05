En el programa del Pollo Vignolo en ESPN liquidaron a su excompañero Cascini por Boca: "Beneficiado"

En el programa del Pollo Vignolo aniquilaron a su excompañero Raúl Cascini por haberse quejado del arbitraje contra River en el Superclásico. El video de los palazos de Daniel Arcucci.

En el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN liquidaron a su excompañero Raúl Cascini, actualmente integrante del Consejo de Fútbol de Boca. El exmediocampista brindó una entrevista en el canal, apenas terminado el Superclásico, en el que protestó por el arbitraje de Darío Herrera frente a River en el estadio Monumental.

En el ciclo nocturno Equipo F en la televisión, el panel reaccionó contra "El Mosquito" por haberse quejado del juez en su charla con SportsCenter. De hecho, Daniel Arcucci lo cruzó duramente y apeló al antiguo dicho argentino de "a llorar a la iglesia" porque el equipo de Jorge Almirón "fue beneficiado en el partido anterior" contra Racing.

En el programa del Pollo Vignolo fulminaron a Cascini, expanelista de ESPN: "A llorar a la iglesia"

Durante el debate por el escándalo sucedido en el Superclásico tras el penal que Miguel Ángel Borja cambió por gol, en un momento recordaron las palabras del integrante del Consejo de Fútbol contra Herrera. Puntualmente, el conductor planteó: "Si yo soy directivo de un club, lo primero que les voy a pedir es que no me caguen". Incluso, repasó que "(Marcelo) Gallardo dijo lo de la guardia alta y estuvo bien".

La buena relación entre Cascini y Vignolo parece haber quedado en el olvido.

Allí fue cuando Arcucci disintió con el relator, ya que manifestó que "ninguno de los cinco grandes puede quejarse de los arbitrajes, no pueden hablar". Sin embargo, Vignolo opinó que "cuando creés que te perjudican, está bien hablar de los árbitros porque es lo que te exige tu gente". Por su parte, "Dani" insistió con su visión y resaltó que "cuando toca ser beneficiado, nadie habla... Entonces es la vieja y famosa frase: a llorar a la iglesia".

"Boca viene de ser beneficiado en el partido anterior (ante Racing), ¡y no se entiende más que no es la forma!", reiteró el periodista de La Nación. "Por eso, no entiendo lo de Raúl que sale a hablar... ¿No se acuerda de lo del Mineiro? ¡Cinco fechas de suspensión!", rememoró Arcucci con respecto al bochorno en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. También aseveró que "los equipos grandes tienen una facilidad para quejarse de los árbitros, que no tienen ninguna razón para hacerlo".

Los dardos de Cascini contra Herrera y los árbitros: "Cansados de ser los boludos"

En la entrevista con SportsCenter, el miembro del Consejo del "Xeneize" disparó: "Queremos competir y no queremos llorar ni hablar mal. Estamos cansados de ser perjudicados, de ser los boludos. Estamos hablando de un Superclásico, entiendo que el penal lo puede cobrar". "A ellos les echó a un solo jugador del campo, a nosotros tres... Nos perjudica para el resto del torneo. Si expulsaba antes a los jugadores de River en el campo, el partido cambia", argumentó el exvolante.

Al mismo tiempo, remarcó que "el árbitro es el que tiene que pensar, no los jugadores" y profundizó: "Estamos cansados de hacer de buenos, no queremos ser así. ¿Arrancan los campeonatos y hay que salir a llorar? Bueno, vamos a ver qué pasa". "Yo creo que Boca fue perjudicado. Cuando tenés que expulsar a un jugador en el minuto que sea, lo tenés que hacer. La patada de (Enzo) Díaz es terrible amarilla e iban dos minutos del segundo tiempo, la de (Milton) Casco ni hablar, jugó gratis todo el partido", remató el expanelista de ESPN.