El sentido mensaje de Ruggeri que enmudeció al Pollo Vignolo: "Se nos corta"

El "Cabezón" dejó una reflexión sobre la carrera de los futbolistas.

Cuando el programa de ESPN F90, conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, había comenzado con bromas entre los panelistas, Oscar Ruggeri rompió el clima distendido con una reflexión sobre cómo manejan el dinero obtenido los futbolistas profesionales de élite y sorprendió a sus compañeros. El excampeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 manifestó consejos, qué deben hacer y qué no en sus vertiginosas carreras y les expresó consejos por lo corta que suelen ser las carreras deportivas.

El exjugador de Boca y River en la década del 80, entre otros equipos, comenzó con un mensaje contundente sobre lo que significa abandonar el fútbol profesional: “Nosotros, los jugadores de fútbol, por más que nos cuidemos, vamos a jugar hasta los 35 ó 36 años salvo algunas excepciones. Se nos corta y empezás una nueva vida. Por más que digan que el dinero no es importante, lo es. Estar bien económicamente es importante. Si perdiste la guita que ganaste jugando, primero que sos un boludo tremendo. Y después que tenés que laburar”.

No es la primera vez que el ex-defensor central toca este paradigma, incluso lo había hecho con el jugador de San Lorenzo Ricardo Centurión en vivo en el mismo programa. También aprovechó el momento para enviarle un mensaje a los más jóvenes, sobre la importancia de cuidar su economía: "Tienen que entender que una semana te pagan premios por ganar partidos, sueldos y prima. Se termina eso y tenés un sueldo a fin de mes que es normal, importante para un montón de personas y que para nosotros (los jugadores) no existe porque es lo que ganábamos en un partido. Por eso me enojo con todos ellos, porque no quiero que dejen pasar la oportunidad. A los de afuera, de la Selección, los veo que están bien centrados en todo lo que tienen que hacer, ganan un montón de dinero y bien merecido lo tienen. Pero los de acá, la mayoría están justos. Para mí un jugador de Argentina, cuando termina de jugar, no está salvado. No es que no labura nunca más”.

Además, se refirió a los desafíos y cambios que deben afrontar durante la carrera: "A tus chicos los mandás a escuela privada, con tu señora vas de compras y te comprás algo lindo, que sale plata. Tenés dos coches. La plata llega fácil. Cuando dejás, se te corta todo. Y eso le pasó a jugadores de recontra nombre, tengo a compañeros que jugaron conmigo que están tirados por ahí. Cuando te acostumbrás a estar ahí arriba, ¿cómo hacés para bajar? El tema es ser equilibrado”.

Por último, dejó un mensaje directo a los jugadores de la actualidad y por dónde pasa la verdadera felicidad, según él: "Guardá toda la plata que puedas y viví bien, no al extremo. No vayas a cenar afuera todas las noches. Que 15 lucas en el restaurante, que 10 lucas en la nafta, el seguro, los impuestos, la casa, esto y lo otro. Cuando te querés acordar, te fundiste. Lo único que les digo es que se dediquen a ser jugadores de fútbol, no hagan negocios porque nos va mal, se los garantizo. La felicidad pasa por mi tiempo. Pero si yo gané guita jugando al fútbol y la perdí, tengo que ir a laburar y ya no tenés el tiempo. Tenés la obligación de ir a trabajar para comprar las cosas para tu casa”.