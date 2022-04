El Cabezón Ruggeri ninguneó en vivo al Pollo Vignolo en ESPN: "Vos no podés"

El "Cabezón" Oscar Ruggeri dejó en ridículo al "Pollo" Vignolo en el pase de programa de ESPN F12 a F90 hablando del Mundial de México 1986.

Oscar Ruggeri sacó chapa de campeón del mundo en el pase de programa en ESPN de F12 a F90 y dejó en ridículo a Sebastián Vignolo. El exdefensor que se consagró en el Mundial de México 1986 respondió a distintas acusaciones en vivo cuando dialogaban acerca de su posición en el campo de juego. Además, el "Cabezón" recordó los distintos partidos de aquel certamen y principalmente la final ante Alemania.

Refiriéndose a una posición que conoce mejor que nadie, Ruggeri habló tanto de los defensores actuales como también de los de su época. A su vez, fue muy crítico con lo sucedido en la semifinal de la UEFA Champions League con la victoria por 4 a 3 del Manchester City ante el Real Madrid por la cantidad de goles que convirtieron. A su vez, cuando el conductor lo apuró en vivo, el exzaguero le respondió de manera contundente.

En principio, el "Cabezón" se refirió a los defensores en la actualidad: "Los de ahora son todos fenómenos. Me hacen reír tanto. Los centrales de verdad, que agarran la pelota y te desequilibran con un pase... ¡Defiendan!. El otro día lo del Madrid con el City, salimos todos jugando pero se comieron cuatro goles y la otra defensa tres, en una semifinal. Te vas a tu casa diciendo 'nos comimos 4 goles en una semifinal', el Real Madrid. Defienden para el culo".

Sebastián Vignolo lo cortó y lanzó: "Pero es fútbol, a vos te metieron dos en la final del mundo, y dos de cabeza". A lo que Ruggeri respondió: "Sí, bárbaro. Todo lo que quieras, pero después le ganamos. ¿Querés que agarremos los 7 partidos y veamos cuántos goles tuvimos en contra? Hablame de la defensa. Cinco goles en contra ¿Está mal? Cuando viene la Copa acá, yo voy, la levanto y la toco. Ustedes pasan al lado y hacen 'ay que linda' y siguen. Ustedes me atacan a mí y es feo lo que digo. No la podés tocar, el que la trae la custodia con guantes".

Fernando Niembro quedó en ridículo comentando el partido de Estudiantes

Fernando Niembro analizó una jugada del duelo entre Estudiantes de La Plata y Bragantino de Brasil por la Copa Libertadores y en el vivo lanzó: "Es como para revisar, para mí. Yo la revisaría. Por ahí ya lo hicieron, en el lugar que tienen que hacerlo quienes están en el VAR. Esto se soluciona con ese elemento...", lanzó el comentarista y luego de ver nuevamente la jugada Federico Bulos lo corrigió en vivo: "Yo te digo... recordemos que en primera fase de la copa no hay VAR, pero yo no sé si no la saca de adentro".

Acto seguido, Niembro retomó sus dichos: "Esto se soluciona con lo que se pone dentro de la pelota. Alguien me decía que no hay por una cuestión de costos VAR en esta primera etapa, pero son acciones que te pueden dejar afuera de la Copa Libertadores. Si se hizo el esfuerzo hasta acá, lo haces hasta el final". Sobre esto, el relator explicó el porqué de la ausencia del sistema: "En realidad lo que explicó en algún momento Nery Pumpido fue que había una cuestión de logística por tantos partidos y tantos equipos con dos copas para el mismo semestre. Entonces cuando queden eliminados a partir de octavos de final habrá menos canchas".